У Німеччині помер підозрюваний у співпраці з нацистами Палій

Копирайт изображения Reuters Image caption Фото Якова Палія з іміграційної картки США

У Німеччині у віці 95 років помер Яків Палій, якого звинувачували у співпраці з нацистами та роботі наглядачем у концтаборі в роки Другої світової війни, повідомляють місцеві ЗМІ.

Палія депортували із США до Німеччини улітку 2018 року після багаторічних судових суперечок.

Після 2003 року, коли через підозру у співпраці з нацистами у судовому порядку його позбавили американського паспорта, Яків Палій був особою без громадянства.

Повідомляється, що чоловік помер у будинку для пристарілих у Німеччині.

До депортації Палій проживав у Нью-Йорку.

Німеччина роками відмовлялася прийняти його, адже Палій ані за національністю, ані за громадянством не був німцем.

Американський посол у Берліні Річард Гренелл тоді заявив, що розв'язання багаторічної суперечки стало можливим завдяки новому німецькому уряду і "визначальному лідерству" президента США Дональда Трампа.

Хто такий Яків Палій і у чому його звинувачують?

Американська влада вважає, що він був останнім нацистським колаборантом, який мешкав у США.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Коли з'ясувалося, що Яків Палій живе у нью-йоркському районі Квінс, його мешканці провели кілька акцій протесту

Вважають, що Яків Палій народився 1923 року на території тодішньої Польщі, яка нині входить до складу України.

Також припускають, що у 1943 він потрапив у тренувальний табір СС "Травники", що розташовувався в окупований нацистами Польщі.

Табір "Травники" спочатку служив місцем утримання радянських біженців та військовополонених.

Найбільше табір відомий як тренувальний центр, у якому цивільні із окупованих територій проходили навчання, аби бути наглядачами в інших таборах - "Собібор", "Треблінка", "Белжеч". Тих, хто пройшов подібну підготовку називали травниками.

Найвідомішим із цих наглядачів став Іван (Джон) Демян'юк, якого німецький суд визнав винним у сприянні загибелі 28 тисяч людей у таборі "Собібор". Демянюка також депортували із США у 2009 році.

Згідно із нацистським планом "Рейнгард", у концтаборах на території Польщі мали знищити понад два мільйони євреїв.

Пізніше у "Травниках" також створили концентраційний табір, де лише за один день - 3 листопада 1943 року - вбили шість тисяч євреїв.

У заяві Білого дому щодо депортації Палія йшлося про те, що він був там озброєним наглядачем і відігравав "безперечну роль" у вбивствах євреїв.

Сам Яків Палій заперечував співпрацю із нацистами.

Копирайт изображения AFP Image caption Яків Палій ( на фото 1957 року) відкидав причетність до злочинів нацистів, хоча й визнав, що працював охоронцем

Він прибув до США у 1949 році й отримав американське громадянство у 1957.

Хоча американський суд і визнав його винним у сприянні знущанням із в'язнів, його не визнали особисто відповідальним за вбивства.

Рішення про його депортацію ухвалили у 2004 році після того, як суддя дійшов висновку, що Яків Палій збрехав у своїй імміграційній анкеті.

У 2003 році Палій розповів New York Times, що ніколи не був у самому таборі, і погодився працювати охоронцем лише через побоювання, що нацисти знищать його родину, якщо він відмовиться.

Проблеми з депортацією

США довгий час не могли депортувати Палія, оскільки Німеччина, Україна та Польща відимовлялися прийняти його.

У Палія ніколи не було німецького громадянства, а сам він походить із тієї частини Польщі, що нині є Україною.

Американський посол у Німеччині заявив, що справа зрушила із приходом до влади У Німеччині нового уряду, а також завдяки позиції президента США Дональда Трампа.

Тоді міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив виданню Frankfurter Allgemeine, що Німеччина має "моральний обов'язок" змиритися і "бути готовою розглядати злочини нацистського режиму".

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