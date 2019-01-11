Скандал навколо Роналду: Поліція хоче взяти в футболіста зразок ДНК

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Поліція Лас-Вегаса видала ордер на взяття зразка ДНК у Кріштіану Роналду. Правоохоронці розслідують справу щодо футболіста через звинувачення в зґвалтуванні, які проти нього висунула американка Кетрін Майорга.

Сам Роналду неодноразово заперечував усі звинувачення проти нього.

За даними видання Wall Street Journal, запит на отримання зразка ДНК влада США нещодавно відправила італійським правоохоронцям. Саме в Італії Роналду виступає за туринський "Ювентус".

Пітер Крістіансен, адвокат 33-річного португальця, каже, що запит про отримання зразка ДНК є цілком стандартною процедурою.

"Роналду завжди стверджував, що те, що трапилося у Лас-Вегасі у 2009 році, сталося за взаємною згодою. І тому немає нічого дивного, що знайдуть його ДНК - так само, як і те, що поліція в рамках розслідування робить цей дуже стандартний запит", - заявив адвокат Роналду.

Звинувачення проти футболіста 34-річна американка Кетрін Майорга публічно висунула у вересні минулого року. Вже у жовтні поліція США заявила, що поновлює розслідування справи про зґвалтування: у 2009 Майорга вже подавала заяву до поліції, але не озвучувала правоохоронцям імені Роналду, а згодом забрала заяву.

В чому звинувачують Роналду?

За словами Кетрін Майорга, у червні 2009 року вона разом з подружкою пішла в один з нічних клубів у Лас-Вегасі, де й зустріла футболіста.

Трохи згодом, каже Майорга, вони вирушили на вечірку в пентхаус Роналду, де він почав до неї чіплятися і зайнявся з нею сексом проти її волі.

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За словами жінки, вона майже одразу звернулася до поліції, проте незабаром її адвокати порадили їй забрати заяву і врегулювати конфлікт в позасудовому порядку. Майорга нібито боялася, що домогтися справедливості у такій справі їй не вдасться, і погодилася підписати угоду про нерозголошення.

Проте тепер з жінкою співпрацює інший адвокат, який впевнений, що угода, підписана у 2009 році, не має жодної юридичної сили.

Що каже Роналду?

"Вони хочуть розрекламувати себе, використовуючи моє ім'я. Це цілком нормально", - заявив Роналду, коментуючи звинувачення на свою адресу.

"Наскільки я б не хотів очистити своє ім'я, я відмовляюся годувати медіа-скандал, створений людьми, які хочуть пропіарити себе за мій рахунок. Моя чиста совість дозволить мені спокійно чекати на результати будь-яких розслідувань", - додав футболіст.

Його адвокати також обіцяли подати до суду на німецьке видання Der Spiegel, яке першим історію Кетрін Майорга.

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