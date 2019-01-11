Суд М’янми відхилив апеляцію журналістів Reuters, засуджених до 7 років в'язниці

Копирайт изображения AFP Image caption Ва Лон і Кяу Су Оо перебувають у в'язниці вже близько року

Суд М'янми відхилив апеляцію журналістів Reuters, яких раніше засудили до семи років в'язниці.

Ва Лона і Кяу Су Оо визнали винними у порушенні державної таємниці. Ця справа викликала широкий резонанс в усьому світі. Вердикт суду активно критикували правозахисні організації.

Проте суддя Аунг Наїнг, який розглядав апеляційну скаргу журналістів, вирішив що вони отримали цілком справедливе покарання.

За його словами, сторона захисту так і не навела переконливих доказів, які б довели їхню невинуватість.

32-річний Ва Лон і 28-річний Кяу Су Оо збирали докази для матеріалу про вчинену військовими страту 10 жителів селища Інн Дін, що на півночі країни.

Під час розслідування журналісти натрапили на двох поліцейських, які запропонували журналістам цікаві для них документи, проте одразу після їх передачі правоохоронці арештували репортерів. Згодом їхні дії кваліфікували як порушення державної таємниці.

Самі журналісти Reuters кажуть, що їх підставили.

Згодом влада розпочала власне розслідування вбивств у селищі Інн Дін і підтвердила, що різанина дійсно мала місце. Всіх, хто брав в ній участь обіцяли покарати.

Шеф-редактор Reuters Стівен Адлер назвав вирок суду черговою несправедливістю щодо Ва Лона і Кяу Су Оо. "Журналістика - це не злочин", - заявив він.

Тепер журналісти можуть подати апеляцію до Верховного суду М'янми.

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