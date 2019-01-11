Переохолодження та обмороження: що відомо про стан врятованого у Карпатах туриста
Врятований після чотирьох діб у снігах Карпат турист сильно замерз, але був у свідомості, міг сам пересуватися та дякував рятувальникам. Зараз він у обласній лікарні в Ужгороді, розповіла BBC News Україна речниця Закарпатського управління ДСНС Наталія Батир.
"У нього загальне переохолодження організму та обмороження кінцівок", - пояснила представниця рятувальників.
На уточнення про те, наскільки серйозним є обмороження кінцівок, вона відповіла, що врятований все ж міг пересуватися сам.
Загалом він був у гарному настрої, жартував та дякував рятувальникам.
Киянина Ігоря знайшли після того, як він чотири доби тому загубився у хуртовині на горі Гемба на Закарпатті.
Його кілька днів шукали рятувальники, волонтери та кінологи, залучили вертоліт.
Зрештою, у четвер він зміг зателефонувати й повідомив, що знаходиться у будиночку лісника неподалік річки.
За пеленгом дзвінка та описаним Ігорем деталям рятувальники і лісники змогли встановити його місце перебування та ввечері нарешті знайшли його - за кілька кілометрів від села Березники Свалявського району.
"На нашій пам'яті це вперше, коли людину знайшли живою після того, як вона чотири доби блукала у зимових Карпатах. Минулого року врятували подружжя, яке провело три доби у горах, а от зараз, напевно, рекорд", - відзначила Наталія Батир.
Вона розповіла, що рятувальники спустили лижника до швидкої, яка доправила його до лікарні у найближчому місті - Свалява. Далі чоловіка перевезли до Закарпатської обласної лікарні в Ужгороді.
Його стан стабільний, хоча чоловіка й помістили до реанімації.
Наталія Батир розповіла, що врятуватися киянину дозволила підготовка до виживання в екстремальних ситуація - сам він з сім'ї лижників, й з дитинства вчився, як поводитися у суворих умовах, розводити багаття і т.п.
Крім того, допомогло гарне екіпірування чоловіка.
Зникнення і дзвінки
Ігор 1984-го року народження та приїхав з Києва кататися на лижах.
За даними медіа, він тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту.
6 січня Ігор з товаришем катався на лижах біля гори Гимба, заблукав та загубився.
Товариша рятувальники знайшли живим наступного дня.
9 січня Ігор зміг подзвонити товаришу і повідомив, що перебуває біля невідомої йому гірської річки. Після чого дзвінок перервався.
Рятувальники змогли запеленгувати дзвінок та обшукали район, з якого він був зроблений, зокрема й за допомогою вертольоту.
Але тоді знайти його не вдалося.
Ще раз Ігор зміг зателефонувати вже 10 січня, після чого чоловіка нарешті знайшли.
6 січня у Карпатах заблукало одразу п'ятеро туристів.
Чотирьох з них у підсумку знайшли живими рятувальники, ще один зниклий загинув.
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