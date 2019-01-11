Переохолодження та обмороження: що відомо про стан врятованого у Карпатах туриста

Копирайт изображения ДСНС Закарпаття Image caption У перші дні пошуки ускладнювала хуртовина та туман в горах

Врятований після чотирьох діб у снігах Карпат турист сильно замерз, але був у свідомості, міг сам пересуватися та дякував рятувальникам. Зараз він у обласній лікарні в Ужгороді, розповіла BBC News Україна речниця Закарпатського управління ДСНС Наталія Батир.

"У нього загальне переохолодження організму та обмороження кінцівок", - пояснила представниця рятувальників.

На уточнення про те, наскільки серйозним є обмороження кінцівок, вона відповіла, що врятований все ж міг пересуватися сам.

Загалом він був у гарному настрої, жартував та дякував рятувальникам.

Киянина Ігоря знайшли після того, як він чотири доби тому загубився у хуртовині на горі Гемба на Закарпатті.

Його кілька днів шукали рятувальники, волонтери та кінологи, залучили вертоліт.

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті Image caption Кілька днів у Карпатах був сильний мороз, хуртовини та туман

Зрештою, у четвер він зміг зателефонувати й повідомив, що знаходиться у будиночку лісника неподалік річки.

За пеленгом дзвінка та описаним Ігорем деталям рятувальники і лісники змогли встановити його місце перебування та ввечері нарешті знайшли його - за кілька кілометрів від села Березники Свалявського району.

"На нашій пам'яті це вперше, коли людину знайшли живою після того, як вона чотири доби блукала у зимових Карпатах. Минулого року врятували подружжя, яке провело три доби у горах, а от зараз, напевно, рекорд", - відзначила Наталія Батир.

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Вона розповіла, що рятувальники спустили лижника до швидкої, яка доправила його до лікарні у найближчому місті - Свалява. Далі чоловіка перевезли до Закарпатської обласної лікарні в Ужгороді.

Його стан стабільний, хоча чоловіка й помістили до реанімації.

Копирайт изображения ДСНС НА ЗАКАРПАТТІ Image caption Рятувальники навіть вночі не припиняли пошуки лижника, який зник у горах 6 січня, і таки знайшли його

Наталія Батир розповіла, що врятуватися киянину дозволила підготовка до виживання в екстремальних ситуація - сам він з сім'ї лижників, й з дитинства вчився, як поводитися у суворих умовах, розводити багаття і т.п.

Крім того, допомогло гарне екіпірування чоловіка.

Зникнення і дзвінки

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Ігор 1984-го року народження та приїхав з Києва кататися на лижах.

За даними медіа, він тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту.

6 січня Ігор з товаришем катався на лижах біля гори Гимба, заблукав та загубився.

Товариша рятувальники знайшли живим наступного дня.

9 січня Ігор зміг подзвонити товаришу і повідомив, що перебуває біля невідомої йому гірської річки. Після чого дзвінок перервався.

Рятувальники змогли запеленгувати дзвінок та обшукали район, з якого він був зроблений, зокрема й за допомогою вертольоту.

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Але тоді знайти його не вдалося.

Ще раз Ігор зміг зателефонувати вже 10 січня, після чого чоловіка нарешті знайшли.

Копирайт изображения ДСНС на Закарпатті Image caption Пошукова операція тривала п'ять діб. Рідні вірили, що Ігоря знайдуть живим

6 січня у Карпатах заблукало одразу п'ятеро туристів.

Чотирьох з них у підсумку знайшли живими рятувальники, ще один зниклий загинув.

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