МОЗ втретє звільняє Амосову з посади ректора медуніверситету

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Міністерство охорони здоров'я утретє звільнило ректора Національного медичного університету імені О.Богомольця Катерину Амосову. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У дописі в Facebook Катерина Амосова повідомила, що невідомі чоловіки приїхали до неї в клініку ознайомити з наказом про звільнення.

"Самопроголошеній адміністрації НМУ, вочевидь, було лячно ознайомити мене з т.зв. "наказами про звільнення", як з посади ректора, так і професора кафедри, сам на сам. Тому до мене в клініку прибула ціла бригада з 10-ти осіб, всі чоловічої статі, більшість - невідомі люди", - зазначила вона.

Чиновники МОЗ пояснили, що розірвали контракт з пані Амосовою 8 січня через невиконання "законних вимог Державної аудиторської служби", неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності вишу та її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня.

"Це сталося після того, як Міністерство вважало поновленою екс-керівницю закладу з 26 грудня 2018 року на посаді ректора НМУ відповідно до рішення Окружного адміністративного суду м. Києва та самовільного внесення Катерини Амосової як керівника закладу до Єдиного державного реєстру", - зазначається у повідомленні.

Боротьба за керівництво НМУ між новою адміністрацією, призначеною МОЗ, та Катериною Амосовою триває вже не перший місяць. Розповідаємо коротко про історію цього конфлікту.

Битва за університет

У березні 2018 року міністерство визнало роботу пані Амосової незадовільною, а у квітні з нею розірвали контракт. Сама пані Амосова, доктор наук і дочка відомого українського кардіохірурга Миколи Амосова, заявила про розправу з боку МОЗ і почала судитися з відомством Уляни Супрун.

Амосову підтримала частина викладачів університету і студентського самоврядування. Після звільнення вона стала професором кафедри внутрішньої медицини ВНЗ, а наприкінці серпня її обрали головою Вченої ради університету.

З того часу в університеті вже змінилися кілька в.о. ректора, яких призначали в МОЗ і яких не визнавала адміністрація вишу.

У лютому, коли з'явилося рішення про відсторонення Амосової, частина студентів організувала страйк.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У лютому 2018 року частина студентів НМУ оголосила страйк проти рішення МОЗ

У серпні, коли в МОЗ призначили другого в.о. ректора, він заходив до кабінету у супроводі поліції, а під університетом сталися сутички.

З вересня у головному медичному виші країни панувало таке собі "двовладдя" - міністерство призначило вже третього в.о. ректора Олександра Науменка і визнавало у якості керівника саме його. Він теж заходив до ректорату у супроводі поліції.

Адміністрація вишу пана Науменка звільнила і продовжувала працювати зі своїм в.о. керівника Ярославом Цехмістером, який неодноразово висловлював підтримку Амосовій.

Саме ім'я Цехмістера значилося на офіційному сайті вишу і від його імені публікувалися накази. Зокрема наказ від 14 вересня, коли канцелярію та відділ кадрів вишу перенесли з будівлі ректорату, який займав Науменко, до інших корпусів університету.

У МОЗ звинуватили Цехмістера у блокуванні роботи вишу, бо, мовляв, студенти і викладачі не можуть завіряти документи.

Також у відомстві заявили про зникнення статуту та печатки університету і пообіцяли провести перевірку фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

На початку вересня окружний адміністративний суд м. Києва зупинив дію наказу про призначення в.о. ректора і заборонив МОЗ призначати на цю посаду будь-кого.

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва зупинив наказ міністерства про звільнення Амосової з посади ректора Національного медуніверситету та заборонив обіймати цю посаду будь-кому, крім Амосової.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що оскаржуватиме рішення суду.

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