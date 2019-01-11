Європу засипає снігом. В деяких районах життя паралізоване

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вкрита снігом скульптура учасника гірських походів біля міста Фульда в центральній Німеччині

Сильний снігопад паралізував багато районів Європи. Сніг заблокував дороги, залізничне сполучення у багатьох місцях тимчасово зупинено, школи закриті.

У Баварії Червоному Хресту довелося допомагати застряглим в снігу водіям вантажівок. Неподалік від Мюнхена загинув дев'ятирічний хлопчик, на якого впало дерево.

Копирайт изображения EPA Image caption Чимало автошляхів закриті для руху

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Австрії закрили деякі автошляхи, аби запобігти жертвам внаслідок сходження лавин

Австрійським рятувальникам довелося пробиратися через замети, висота яких була вище пояса, аби допомогти застряглому сноубордисту з Польщі, який зійшов з траси і заблукав в районі Шлоссальмбан.

Копирайт изображения EPA Image caption Погодні умови в Баварії у п'ятницю були особливо складними

Копирайт изображения EPA Image caption Юні баварці допомагають у прибиранні снігу

"Настільки сильні снігопади на висоті, що перевищує 800 метрів над рівнем моря, трапляються лише раз на 30 або навіть 100 років", - сказав Олександр Радлерр з метеорологічної служби Австрії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Австрійські військові на гелікоптерах збивають сніг з верхівок дерев, щоб знизити ризик їх падіння під вагою снігу

У Швеції штормова погода встановилася у північних районах країни.

Копирайт изображения EPA Image caption Багато снігу випало в районі чесько-німецького кордону

На півдні та сході Баварії внаслідок снігопадів постраждали залізниці. Там же деякі шляхи були перекриті завалами снігу та деревами, що впали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Баварії доводиться відкопувати потяги

Шляхи в районі Бертехсгаден, поблизу кордону з Австрією, заблоковані. Німецька армія направила близько 200 військовослужбовців на допомогу застряглим в снігу людям.

Копирайт изображения AFP Image caption У боротьбу з сніговими заносами в Німеччині задіяли військову техніку

Погода в Австрії дещо покращилася в п'ятницю, але в деяких районах країни за попередні дні випало до трьох метрів снігу. За останній тиждень загинули семеро людей. Двоє туристів зникли в суботу минулого тижня.

Копирайт изображения Bergrettung Bad Hofgastein Image caption Польський сноубордист опинився під двометровим завалом снігу

В аеропорту Мюнхена скасовано близько 90 авіарейсів. Деякі рейси також скасовані в аеропорту Франкфурта.

У Швейцарії сніговий обвал досяг готелю "Швегальп" на курорті Сантіс-Швегальп, сніг видавив скляні двері готельного ресторану.

Копирайт изображения Reuters Image caption Снігова лавина практично зруйнувала ресторан у швейцарському готелі

У п'ятницю рятувальники перевіряли місце сходження снігової лавини на випадок, якщо хтось із клієнтів готелю опинився під снігом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лавина перекрила вхід до готелю

Всі туристи були евакуйовані з готелю. Як розповів один з них, він подумав, що сніг зруйнував дах.

Копирайт изображения AFP Image caption Сильні снігопади в Центральній Європі очікують і в суботу

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Деякі села в Баварії, як, наприклад, Герольд, виявилися практично відрізаними від решти світу.