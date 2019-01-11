Європу засипає снігом. В деяких районах життя паралізоване
Сильний снігопад паралізував багато районів Європи. Сніг заблокував дороги, залізничне сполучення у багатьох місцях тимчасово зупинено, школи закриті.
У Баварії Червоному Хресту довелося допомагати застряглим в снігу водіям вантажівок. Неподалік від Мюнхена загинув дев'ятирічний хлопчик, на якого впало дерево.
Австрійським рятувальникам довелося пробиратися через замети, висота яких була вище пояса, аби допомогти застряглому сноубордисту з Польщі, який зійшов з траси і заблукав в районі Шлоссальмбан.
"Настільки сильні снігопади на висоті, що перевищує 800 метрів над рівнем моря, трапляються лише раз на 30 або навіть 100 років", - сказав Олександр Радлерр з метеорологічної служби Австрії.
У Швеції штормова погода встановилася у північних районах країни.
На півдні та сході Баварії внаслідок снігопадів постраждали залізниці. Там же деякі шляхи були перекриті завалами снігу та деревами, що впали.
Шляхи в районі Бертехсгаден, поблизу кордону з Австрією, заблоковані. Німецька армія направила близько 200 військовослужбовців на допомогу застряглим в снігу людям.
Погода в Австрії дещо покращилася в п'ятницю, але в деяких районах країни за попередні дні випало до трьох метрів снігу. За останній тиждень загинули семеро людей. Двоє туристів зникли в суботу минулого тижня.
В аеропорту Мюнхена скасовано близько 90 авіарейсів. Деякі рейси також скасовані в аеропорту Франкфурта.
У Швейцарії сніговий обвал досяг готелю "Швегальп" на курорті Сантіс-Швегальп, сніг видавив скляні двері готельного ресторану.
У п'ятницю рятувальники перевіряли місце сходження снігової лавини на випадок, якщо хтось із клієнтів готелю опинився під снігом.
Всі туристи були евакуйовані з готелю. Як розповів один з них, він подумав, що сніг зруйнував дах.
Деякі села в Баварії, як, наприклад, Герольд, виявилися практично відрізаними від решти світу.