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Так званий "шатдаун" - часткове припинення роботи урядових структур - став рекордним в історії США. Він триває вже 22 дні, таким чином, обійшовши попередній рекорд у 21 день, що стався в 1995-96 роках при тодішньому президенті Біллі Клінтоні.

Президент Дональд Трамп відмовляється ухвалювати бюджет, якщо в ньому немає коштів на будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Демократи ж відхилили його запит на виділення для цього 5,7 млрд доларів.

Через "шатдаун" фінансування не мають 25% держорганів, а зарплату не отримали 800 тисяч держслужбовців.

У п'ятницю ці працівники, у тому числі тюремні охоронці, персонали аеропортів та агенти ФБР, не отримали свої перші виплати в цьому році.

В такій ситуації президент Трамп не виключив введення в країні надзвичайного стану з метою фінансування стіни. Це дозволило б йому побудувати загородження силами військових, не потребуючи схвалення конгресу.

Та при цьому він підкреслив, що все ж таки є прихильником, аби цю проблему вирішив конгрес. "Якщо вони цього не зроблять... я оголошу надзвичайну ситуацію в країні. Я маю абсолютне право", - сказав він.

Однак на думку кореспондентів, сенатори та члени Палати представників будуть вживати заходів у відповідь на дії президента.

Як відреагували робітники?

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У п'ятницю, деякі працівники, які не отримали виплати, поділилися у соцмережах відомостями про зарплату, які свідчать про відсутність грошей.

Аерокосмічний інженер NASA Оскар Мурілло показав свій чек на нуль доларів і написав, що він фактично лишився без грошей через обов'язкові платежі.

Інший користувач Twitter Кет Гейфнер поділилася відомістю брата, якому заплатили один цент за роботу авіадиспетчером.

Банк продовольства у Вашингтоні в суботу організовує п'ять пунктів видачі допомоги всім, хто лишився без зарплати.

Голова продовольчого банку столиці (Capital Area Food Bank) Радха Мутія заявила, що десятки волонтерів працюють над формуванням торбинок з їжею для постраждалого персоналу.

Водночас рекламний сайт Craigslist сповнений оголошеннями від державних службовців, які намагаються продати своє майно. Мова йде про різні предмети, починаючи від ліжок до старих іграшок.

З 800 тис. державних службовців, які не отримують зарплату, близько 350 тис. пішли у неоплачувану відпустку, решта продовжує працювати.

Тисячі з них подали заявки на допомогу з безробіття на тлі фінансової невизначеності.

Один з великих аеропортів Miami International у вихідні дні закриє цілий термінал через нестачу агентів безпеки. І хоча вони є важливими працівниками, які мали б працювати попри "шатдаун", багато агентів з безпеки ідуть на лікарняний на знак протесту.

Яка політична ситуація?

Палата представників та Сенат у п'ятницю більшістю голосів ухвалили законопроект, щоб усі державні службовці отримали заробітну плату після завершення "шатнадуну". Очікується, що президент підпише цей документ.

Але це може бути невелика втіха для тих службовців, які зараз перебувають у скрутному становищі.

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Під час дискусії у п'ятницю, присвяченій питанням безпеки кордонів, пан Трамп знову зажадав від демократів схвалити фінансування будівництва стіни.

За даними Associated Press, радник Білого дому та зять Трампа Джаред Кушнер застерігав президента від оголошення надзвичайної ситуації у країні.

Водночас американські ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа вивчає питання про відкликання 13,9 млрд доларів, виділених минулого року конгресом для ліквідації наслідків стихійного лиха в Пуерто-Рико, Техасі та Каліфорнії, аби направити ці кошти на стіну.

Однак близькі до президента республіканці кажуть, що цей варіант серйозно не розглядають.

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