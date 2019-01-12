Чому в США водії зав'язують очі та до чого тут фільм?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, наслідуючи фільм, роблять певні справи із зав'язаними очима

Поліція американського штату Юта закликала мешканців не їздити із зав'язаними очима, оскільки вже фіксують аварії, що стали причиною наслідування фільму жахів.

Дівчина-підліток з капелюхом над очима виїхала на зустрічну смугу в місті Лейтон. Вона брала участь у так званому Bird Box Challenge. Це флешмоб, що створили завдяки сюжету американського фільму жахів "Пташиний короб" (Bird Box), у якому знялася Сандра Буллок.

Минулого тижня компанія Netflix попередила шанувальників не робити спроби наслідувати сюжет фільму, де героїня намагається вижити із зав'язаними очима.

Закликає не піддаватися Bird Box Challenge і поліція. "Непростимо вчиняти такі дії, які несуть небезпеку не тільки для себе, але й для всіх, хто перебуває на дорозі", - сказав поліцейський Тревіс Ліман, якого цитує сайт KSL.com.

Він ніколи не думав, що доведеться закликати людей не кермувати транспортом із зав'язаними очима.

17-річній дівчині, що кермувала авто, та 16-річному пасажиру, а також тим, хто перебував в іншому автомобілі, вдалося уникнути серйозних травм.

При цьому поліція звинувачує підлітка в безвідповідальному водінні транспортного засобу.

У згаданому фільмі Сандра Буллок грає матір двох маленьких дітей, у яких постійно зав'язані очі для того, аби не бачити містичних сил, що змушують людей вчиняти самогубство. Вони намагаються врятуватися.

Копирайт изображения Getty Images

Стрічка надихнула деяких шанувальників створити #BirdBoxChallenge - флешмоб, у якому люди роблять певні речі із зав'язаними очима.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.