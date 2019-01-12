Туреччина продає Україні ударні дрони, які можуть нести ракети

Копирайт изображения Getty Images Image caption Турецький безпілотник Armed Bayraktar TB2

Україна та Туреччина підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2, повідомив президент Петро Порошенко.

Ці новітні безпілотники можуть доозброїти сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

Згідно з інформацією, угоду підписали українська компанія "Укрспецекспорт" та турецька Baykar Makina в рамках розширення військово-технічного співробітництва між країнами.

За даними сайту mil.in.ua, перемовини про купівлю цих дронів тривали близько двох років. За цей час представники Міноборони України відвідували Туреччину та ознайомлювалися з різними етапами випробувань Bayraktar TB2.

Сторони також розглядають можливість локалізації частини виробництва цих безпілотних літальних апаратів на потужностях "Антонова".

Довжина Bayraktar TB2 - 6,5 метрів, розмах крила - 12 метрів, а максимальна швидкість польоту - 222 км/годину. Дрон може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Bayraktar TB2 побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних безпілотників за тривалістю польоту. Під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

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