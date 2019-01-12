На Тайвані чоловік вислав у коробці кота, йому виписали штраф
На Тайвані чоловіка оштрафували за те, що він відправив поштовою службою у коробці кота.
За повідомленням сайту UDN, 33-річний чоловік мусить сплатити 60 тисяч доларів за порушення законодавства стосовно захисту тварин. Такий штраф йому виписали через те, що він відправив посилкою до притулку шотландського висловухого котика.
Крім того, він має сплатити додатково 30 тисяч доларів за порушення норм у сфері запобігання та боротьби з інфекційними хворобами тварин. Штраф виписали після того, як виявили, що кіт не вакцинований від сказу.
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Відповідні органи провели розслідування та змогли ідентифікувати відправника через службу доставки та завдяки відеоспостереженню.
Чоловік пояснив, що хотів віддати домашнього улюбленця, оскільки більше не встигав за ним доглядати. За його словами, у тварини проблеми з рухливістю через травму ноги.
Захисники тварин засудили такий вчинок, адже тварина могла задихнутися в недостатньо вентильованій коробці. Окрім того, в неї не було доступу до води.
Вони також закликали дотримуватися законодавства, а у випадку, коли не можуть більше піклуватися про домашніх улюбленців, повідомити про це офіційні установи чи притулки для тварин.
Автор Керрі Аллен
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