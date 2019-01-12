"Згода на секс" у соцмережах: одні жартують, інших це обурює

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11 січня набули чинності зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо обов'язкової обопільної згоди на статеві стосунки. У зв'язку з цим в інтернеті з'явилося багато жартів, дехто навіть публікує вигадані "акти згоди на статеві стосунки".

Ми зібрали реакцію соцмереж на ці зміни до законодавства.

Одна користувачка Facebook написала: "Лежимо з чоловіком і розмірковуємо, кого у якості понятих запросити".

Інша повідомила, що шукає нотаріуса для того, "аби терміново зайнятися коханням".

В соцмережах навіть жартівливо поширюють "акт згоди на статеві стосунки".

Трапляється і "військовий гумор" на цю тематику.

Є багато таких, кого хвиля жартів з цього приводу обурила.

Користувач Петро Окхотін пише, що неприємно здивований, "скільки єхидства" викликають ці зміни. "А раніше у вас як було? Без згоди?", - питає чоловік.

Радник міністра інформаційної політики Юлія Каздобіна вважає, що така кількість критики на адресу згоди на секс свідчить про велику кількість "нещирих і ненадійних стосунків".

Інші звертають увагу на недоречність жартів навколо теми насильства у сім'ї. "Це майже те саме, що сміятися над зґвалтуванням - підтримувати культуру зґвалтування", - пише Оксана Павленко.

Юрист Максим Магда шкодує про велику кількість фейків, які створені у зв'язку зі змінами до законодавства, які стосуються насильства у сім'ї. "Саме так у масовій свідомості абсолютно добру справу можна перетворити, в кращому випадку, на недолугі жарти", - пише він. При цьому додає, що насправді згода потрібна була і раніше, інакше не існувало б відповідальності за зґвалтування, примушування до вступу у статевий зв'язок та ряд інших схожих злочинів.

"У чому ж зміни? З практичної точки зору, вони не такі вже й кардинальні, як здається. Поява в законі терміну "добровільна згода" фактично додатково роз'яснює одним: "Якщо особа не бажає - залиш її в спокої!", а іншим: "Якщо я не бажаю - ніхто не має права мене примушувати", - роз'яснює юрист.

Про що зміни?

В законодавстві чітко прописується відповідальність, якщо партнер не дав згоди на інтимні стосунки. При цьому змінюється кваліфікація злочину зґвалтування.

Раніше вважалося, що про такий злочин йдеться, коли чоловік застосував фізичну силу чи погрожував це зробити або ж скористався безпорадним становищем жертви. Віднині зґвалтуванням є будь-який секс без добровільної згоди. Добровільність правоохоронці оцінюватимуть, враховуючи супутні обставини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Донедавна в рамках кримінального провадження підозрюваний у зґвалтуванні мав право на безплатного адвоката, його жертва - ні

Крім того, за новим законодавством, якщо людина звернулася до поліції через погрози чи побиття в сім'ї один-два рази, правоохоронці можуть притягнути кривдника до адміністративної відповідальності. Але якщо це відбудеться втретє, віднині вони мають законні підстави відкрити кримінальне провадження.

За домашнє насильство як злочин кривдник може бути покараний громадськими роботами, арештом на строк до шести місяців, обмеженням волі на строк до п'яти років чи позбавленням волі на строк до двох років.

При цьому те, що такий злочин учиняється щодо одного з подружжя чи будь-якої іншої особи, з якою зловмисник має близькі або сімейні стосунки, є обтяжуючою обставиною.

Правозахисники та правоохоронці визнають, що це все кардинально змінює саме сприйняття домашнього насильства. А далі багато що вже залежатиме від того, як виконуватимуться нові закони. За цим показником Україна традиційно сильно відстає від інших країн Європи.

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