"ФБР таємно розслідувало, чи працює Трамп на Росію" - New York Times

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У Білому домі вже засудили матеріал New York Times, де сказано, що ФБР відкрило розслідування щодо таємної роботи Дональда Трампа на Росію.

За даними видання, ФБР почало негласні слідчі дії щодо Дональда Трампа ще в травні 2017 року, коли той звільнив директора бюро Джеймса Комі. Саме тоді, пише видання, відомство й вирішило перевірити, чи є президент США загрозою для національної безпеки країни.

"Це абсурд", - прокоментувала інформацію New York Times прес-секретар Білого дому Сара Сандерс і додала, що Дональд Трамп у своїй політиці щодо Росії поводить себе набагато жорсткіше за свого попередника Барака Обаму.

Американські спецслужби ще у 2016 році дійшли висновку, що Росія здійснює кібератаки і поширює фейкові новини, спрямовані на підтримку Дональда Трампа і дискредитацію Гілларі Клінтон, його головної суперниці на президентських виборах.

Що саме цікавило ФБР?

Як пише The New York Times, розслідування ФБР стосувалося двох аспектів: контррозвідувального і кримінального.

Контррозвідувальне розслідування мало на меті встановити, чи є дії Дональда Трампа загрозою для національної безпеки США, а також чи працював він на Росію, свідомо чи несвідомо потрапивши під вплив Москви.

Кримінальна ж частина розслідування стосувалася безпосередньо звільнення Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі і того, чи був цей вчинок перешкоджанням правосуддю, що є грубим порушенням законів США.

Джеймс Комі під час слухань у Конгресі повідомляв, що Трамп під час бесіди сказав йому, що "очікує від нього вірності" і змусив його припинити розслідування щодо колишнього радника президента США Майкла Флінна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слідчих цікавило, чи працював Дональд Трамп на Росію, свідомо чи несвідомо потрапивши під вплив Москви

Флінн у грудні 2017 року визнав себе винним у тому, що дав ФБР неправдиві свідчення щодо змісту своїх розмов з послом Росії в США.

Як пише The New York Times, розслідування щодо Трампа в ФБР могли почати ще у 2016 році, проте тоді від цього вирішили утриматися. Ситуація ж навколо звільнення Джеймса Комі остаточно переконала частину працівників ФБР у необхідності проведення негласних слідчих дій.

Розслідування ФБР було включено у справу, яку веде Роберт Мюллер. Він очолює розслідування щодо можливого втручання Росії в американські вибори і змови представників команди Дональда Трампа з Москвою.

Сам президент Трамп відкидає будь-які звинувачення у зв'язках з Росією і називав розслідування Мюллера "наймасштабнішим полюванням на відьом в історії".

В результаті розслідування на лаві підсудних опинилися представники найближчого оточення Дональда Трампа. Його колишній адвокат Майкл Коен був засуджений до трьох років - зокрема за порушення виборчого законодавства. Голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт був засуджений за фінансове шахрайство.

The New York Times у своєму матеріалі посилається на анонімні джерела - колишніх працівників правоохоронних структур, а також інших осіб, знайомих з деталями розслідування.

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