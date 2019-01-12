Вибух в центрі Парижа: двоє загиблих, десятки постраждалих

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Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих внаслідок вибуху у паризькій пекарні в центрі міста. Пізніше інформацію уточнили: за даними французької влади, померли двоє пожежників.

Ще близько 30 людей отримали поранення. За попередніми даними, принаймні 12 з них мають серйозні ушкодження.

Відомо, що серед постраждалих є працівники пожежної служби.

Потужний вибух стався в зранку в суботу на вулиці Рю-де-Тревіз. Через вибух у сусідніх будинках розбилися вікна.

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Поліція вважає, що причиною вибуху міг стати витік газу.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер вже відвідав місце вибуху і повідомив, що влада контролює ситуацію.

Що сталося?

Пекарня Hubert на вулиці Рю-де-Тревіз на момент вибуху ще не працювала.

Пожежники знали, що у будинку стався витік газу і в момент, коли стався вибух, якраз їхали туди.

Журналістка Емілі Моллі, яка опинилася поблизу у соцмережах розповіла, що там відбувалося.

"Тільки що в Парижі почула сильний вибух і звуки скла, що б'ється".

"Руйнування після вибуху на Рю-де-Тревіз".

Місцевий житель на ім'я Кілліан спав, коли вибухова хвиля вибила вікна в його квартирі. За його словами, всі, хто на той момент перебував у будівлі, спустилися вниз. Він каже, що чув, як люди кричали.

Вибух зруйнував театр, що розташований поблизу, розповів Кілліан в розмові з журналістами французького телеканалу BFMTV.

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Поліція Парижа в суботу активно готувалася до суботніх протестів "жовтих жилетів". До роботи залучили близько 80 тисяч поліцейських.

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