Канада погодилася прийняти саудівку, що зреклася ісламу і втекла від родичів

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18-річній громадянці Саудівської Аравії Рахаф аль-Кунун, за історією якої впродовж останнього тижня слідкують в усьому світі, погодились надати політичний притулок у Канаді.

Кілька днів тому аль-Кунун втекла від своєї родини до Таїланду, щоб звідти вилетіти до Австралії.

Через проблеми з документами тайська міграційна служба намагалася повернути дівчину до Кувейту, де на той момент перебували її родичі. Проте вона відмовилася сісти в літак і забарикадувалася в готельному номері аеропорту.

За словами дівчини, вона зреклася ісламу і тому побоюється, що її сім'я вб'є її. Відповідальність за зречення ісламу у Саудівській Аравії - смертна кара.

Аль-Кунун почала розповідати про ситуацію, в якій опинилася, у соцмережах. За лічені на її новостворений акаунт підписалися близько 150 тисяч людей.

Історія дівчини зрештою привернула увагу правозахисників і агентства ООН з питань біженців, яке відправило запити різним країнам з проханням надати Аль-Кунун політичний притулок. Спочатку повідомлялося, що прийняти дівчину зможе Австралія, проте згодом стало відомо, що дівчина вилетіла до Канади.

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"Канада недвозначно заявляє, що ми завжди будемо відстоювати права людини і права жінок в усьому світі. Коли ООН звернулася до нас з проханням надати притулок пані аль-Кунун, ми погодились", - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Рішення канадської влади вже привітали у агентстві ООН з питань біженців: "Її непроста ситуація привернула до себе увагу всього світу, що дозволило ще раз поглянути на проблеми, з якими стикаються біженці", - заявив верховний комісар агентства Філіппо Гранді.

"Сьогодні захист біженців часто опиняється під загрозою і часто не забезпечується, але в цьому випадку міжнародні закони і загальнолюдські цінності опниилися на першому місці", - додав він Гранді.

Чому аль-Кунун вирішила втекти?

Відомо, що на момент, коли аль-Кунун ще перебувала в аеропорту, туди прибули її родичі, але вона відмовилася з ними спілкуватися.

До цього вона заявляла, що відчуває себе у небезпеці. "У Кувейті на мене чекають мої брати, сім'я і саудівське посольство. Моє життя в небезпеці. Моя сім'я погрожує вбити мене за найтривіальніші речі".

"У себе в країні я не маю можливості ні працювати, ні вчитися. Я хочу бути вільною, хочу вчитися і працювати за своїм вибором", - додає вона.

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Права жінок у Саудівській Аравії сильно обмежені. Кожна повинна мати чоловіка-опікуна, в ролі якого може виступати чоловік, батько, брат або інший близький родич. Без його дозволу жінка не може працювати, подорожувати, виходити заміж, відкривати рахунок в банку і навіть виходити на свободу з в'язниці.

В розмові з агентством AFP аль-Кунун розповідала, що вдома неодноразово ставала жертвою фізичного і психологічного насильства. Якось, згадувала дівчина, її на кілька місяців закрили в кімнаті за те, що вона зістригла волосся.

Представники сім'ї дівчини на прохання журналістів прокоментувати ситуацію, що склалася навколо їхньої родички, відповіли відмовою.

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