Стало відомо, хто очолить представництво Константинополя в Києві

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Священний синод Вселенського патріархату призначив голову київської Ставропігії - тобто Андріївської церкви, яка є постійним представництвом Константинопольської церкви в українській столиці.

Ним став архімандрит Михаїл (Аніщенко), який до цього був предстоятелем храму в місті Анталія, повідомляє сайт Romfea. Цю ж інформацію підтверджують джерела BBC у Константинополі.

Київську ставропігію Священний синод Вселенського патріархату відновив ще в жовтні минулого року.

Незабаром після цього Верховна рада схвалила рішення про передачу в постійне користування Вселенському патріархату Андріївської церкви. Цей крок тоді назвали ""символічним жестом єднання із Матір'ю-церквою".

Саме Андріївська церква виконує роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви. Новопризначений архімандрит Михаїл (Аніщенко) стане її предстоятелем.

Київська ставропігія - тобто Андріївська церква - буде напряму підпорядковуватися Вселенському патріарху, а не місцевій церковній владі.

Image caption 13 грудня в Андріївській церкві пройшла перша служба з моменту відновлення Київської ставропігії

13 грудня в Андріївській церкві пройшла перша служба з моменту відновлення Київської ставропігії. В ній взяли участь екзархи Вселенського патріарха єпископ Іларіон, архієпископ Даниїл, представник патріарха митрополит Галльський Еммануїл і кілька українських посадовців.

До 2015 року, коли в Андріївській церкві почалася реставрація, вона перебувала в користуванні тоді ще діючої Української автокефальної православної церкви.

УАПЦ саморозпустилась 15 грудня - після проведення Об'єднавчого собору українських церков і створення єдиної помісної української православної церкви.

Сама споруда церкви перебуває у державній власності і є частиною Національного заповідника "Софія Київська".

Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі й входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

З 2015 року церква перебуває на реставрації. Очікується, що її завершать у 2020 році.

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