Найгірший опис сексу в українській літературі: підсумки премії "Золотий хрін"

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У Києві визначили переможця премії "Золотий хрін", яка вручається за найгірший опис сексу в сучасній українській літературі.

Перемогу здобула українська письменниця Люко Дашвар. Журі, до складу якого увійшли журналістка і засновниця проекту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко, літературні критики Юрій Володарський і Тетяна Трофименко, письменниця Анна Магліон і журналістка, блогерка Вероніка Новікова, відзначили уривок з її роману "Ініціація". Ось він:

Люко Дашвар, "Ініціація"

"...Підлога - за постіль: до такого блиску вичистили її власними тілами - раділа й сяяла. Вікна - броня: рекламу можна знімати про такі вікна. Подвійний склопакет, абсолютна звукоізоляція, і то таки правда: вже як Тася стогнала під Перегудою, а знадвору того ніхто не почув.

І хоч Павло впорався швидше, ніж сподівався, та не відкинувся на спину, як зазвичай, не закурив, аби насолодитися розслабленням, яке завжди відчував після сексу, - притулився до розпеченої Тасі: набратися від неї сили, відчути здатність підкорити жінку ще раз. Ще!"

Копирайт изображения Олена Павлова Image caption Переможця премії обрали 12 січня в Києві

Всього на перемогу претендували вісім номінантів. Окрім Люко Дашвар, це:

Юрій Винничук

Олександр Денисенко

Петро Крижановський

Андрій Цаплієнко

Дмитро Білий

Сергій Мартинюк

Христя Венгринюк

Останній вдалося здобути перемогу у читацькому голосуванні за опис сексу в оповіданні "Народжуватися і помирати взутими":

"Я повільно скинула свою нічну сорочку, гола підійшла до незнайомця і впхала його ніс у своє вологе лоно. Він нюхав так жадібно й так довго, наче парфумер, відшукавши новий запах.

Я спрямувала його палець у себе, він крутив ним, подразнюючи і дряпаючи мене, але я терпіла й шепотіла йому, що там немає кісток і що воно, якщо б він того хотів, може ділитися надвоє чи натроє… Він почав ридати, не відходячи від мене й не встаючи з колін, а я гладила його тисячолітню голову й думала, що тут справді забагато риби…".

А це кілька уривків, що поступилась першим місцем. Публікуємо їх у скороченому вигляді, повні версії цитат можна знайти на Facebook-сторінці премії "Золотий хрін".

Андрій Цаплієнко, "Стіна"

"Давай, давай, давай, давай", - квапила мене вона. І я, стоячи на вузькій кам'яній набережній древньої річки, слухняно рухався туди, куди вона мене кликала. Я проривався вперед і вгору, рахуючи її феєрверки.

Вони розсипалися і дражнили мене. До тієї миті, поки з мене врешті не вилетіла вогненна куля. Вона досягла центру хмарності і, з'єднавшись із пульсуючою іскрою, щасливо вибухнула переможним салютом".

Сергій Мартинюк, "Капітан Смуток"

"Мої вітрила гранично напнулись: довгі, гріхопам'ятні роки в бухті очікування віщували надто поспішний вихід у море бажаного. Ця більш ніж красномовна реакція потішила дівчину, і вона міцно притислась до мене оголеними грудьми.

Крапка. Абзац. Фініш - старт. Апогей - народження. Пік - початок. Смерть - життя. Джомолунгма, Кіліманджаро й Канченджанґа разом. Я тримався, але того, що відбувалося, більше не розумів...".

Петро Крижановський, "Педофіл"

"Вона взяла в руку красивий правильний і рівний член Альфреда і, направивши його в знемагаючі від спраги статеві губи, сіла на нього. Зупинка серця, ядерний вибух в сусідній квартирі, зомбі-апокаліпсис - нічого з вищезазанченого не могло б вирвати двох красивих молодих людей з тієї казки, в якій вони перебували…

Дві ідеальні частинки пазла цілком бездоганно зійшлися, розсипаючись на мільйон шматочків, кожен з яких обвіювався теплим ніжним морським вітром, після чого був поміщений всередину вишневої зефірки".

Цього року конкурс "Золотий хрін" проходить вже вдруге. Участь в ньому брали лише вперше опубліковані тексти, що вийшли впродовж року в будь-якому жанрі поезії, прози чи драми.

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