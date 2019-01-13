У Калуші горить завод "Карпатнафтохім"

Копирайт изображения Facebook ДСНС у Івано-Франківській області

Поблизу міста Калуш Івано-Франківської області горить завод "Карпатнафтохім", повідомляє ДСНС. Займання було видно у навколишніх селах, пишуть корристувачі соцмереж.

За інформацією рятувальників, ніхто не постраждав.

Пожежа почалася ввечері в суботу, 12 січня, в одному з цехів заводу, де виробляють етилен та поліетилен.

"Відбувається факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько 4 м.кв. та висотою 15 метрів", - повідомили у ДСНС.

"Яворів село, Долинський район, бачу як горить, аж небо світиться", - пише користувач Facebook Діана Попадинець, яка живе за 30 км від Калуша.

Працівники заводу перекрили подачу сировини на заводі. "Час вигорання залишків продукту становитиме близько 2 годин", - повідомляли рятувальники вночі з посиланням на керівництво заводу.

Пожежу гасять понад сто людей і кілька десятків машин. Опівночі рятувальники повідомили, що пожежу локалізували, а о 8 ранку, що гасіння ще триває.

Причина пожежі поки не відома.

"Карпатнафтохім" - це хімічний комплекс, де виробляють етилен, пропілен, бензол. Кілька років завод не працював, а нещодавно відновив свою роботу.