Втеча, за якою слідкував світ: Рахаф аль-Кунун прибула до Канади

Копирайт изображения AFP Image caption Дівчина прибула до Канади з Сеула

Дівчина з Саудівської Аравії, яка втекла зі своєї країни, як вона стверджує через знущання в родині, прибула до Канади.

За словами 18-річної Рахаф аль-Кунун, за історією якої впродовж останнього тижня слідкують в усьому світі, вона зреклася ісламу і побоюється, що її сім'я вб'є її. Відповідальність за зречення ісламу у Саудівській Аравії - смертна кара.

Кілька днів тому аль-Кунун втекла від своєї родини до Таїланду, щоб звідти вилетіти до Австралії.

Але тайська міграційна служба намагалася повернути дівчину до Кувейту, де на той момент перебували її родичі. У Таїланді ситуацію назвали "сімейною справою".

Проте дівчина відмовилася сісти в літак і забарикадувалася в готельному номері аеропорту. Вона привернула увагу до своєї ситуації за допомогою соцмереж. На її акаунт у Twitter підписалися сотні тисяч людей.

Дівчина попросила про притулок у кількох країн. Спочатку повідомлялося, що прийняти дівчину зможе Австралія, проте згодом стало відомо, що дівчина вилетіла до Канади.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка зустрічала дівчину у аеропорту, представила її, як "дуже сміливу нову канадійку", але також зазначила, що Рахаф аль-Кунун дуже втомлена після довгої подорожі, тому не робитиме жодних публічних заяв.

"Вона дуже смілива молода жінка, яка пройшла через багато і зараз вона їде до свого нового дому", - додала міністр.

Раніше прем'єр Канади Джастін Трюдо розповів журналістам, що його країна однозначно завжди буде відстоювати права людини і права жінок у всьому світі.

Як вона потрапила до Канади?

Рахаф аль-Кунун прилетіла до аеропорту Пірсона у Торонто корейськими авіалініями з Сеула.

Вона запостила у Twitter фото з літака перед приземленням зі словами: "Я це зробила".

Чому вона втекла?

Пані Кунун раніше розповіла ВВС, що вона боялась, що її родина вб'є її.

"Я не можу вчитися, працювати у моїй країні. Хочу бути вільною і вчитися і працювати так, як хочу я"

Новинній агенції AFP вона розповіла, що її родина завдала їй фізичного і психологічного насильства. Зокрема, що її замкнули у кімнаті на шість місяців через те, що вона відрізала волосся.

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Речник її родини сказав ВВС, що вони не бажають коментувати ситуацію і що вони хвилюються за безпеку дівчини.

Агентство ООН у справах біженців заявило, що вважає Рахаф аль-Кунун легітимною біженкою і привітало рішення Канади про надання її притулку.

"Міжнародне право біженців і головні цінності людства тріумфували", - сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Канада ще раніше розлютила Саудівську Аравію, закликавши до звільнення затриманих у країні поборників прав жінок. У серпні 2018 року Ер-Ріяд заявив, що заморожує тороговельні відносини з Канадою і вислав посла з країни.