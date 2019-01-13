Через 12 годин у Калуші загасили пожежу на хімзаводі
Пожежу, що сталася поблизу міста Калуш Івано-Франківської області на заводі "Карпатнафтохім", вдалося загасити, повідомляє ДСНС.
Вогонь вирував всю ніч. О 10:44 пожежу погасили. За інформацією рятувальників, ніхто не постраждав.
Пожежа почалася ввечері в суботу, 12 січня, в одному з цехів заводу, де виробляють етилен та поліетилен.
Стовп вогню сягав висотою 15 метрів. Користувачі соцмереж писали, що пожежу було видно у навколишніх селах.
Як повідомив мер Калуша Ігор Матвійчук місцевим ЗМІ, загрози для мешканців міста немає.
Пожежу гасили понад сто людей і кілька десятків машин. Причина - поки не відома.
"Карпатнафтохім" - це хімічний комплекс, де виробляють етилен, пропілен, бензол. Кілька років завод не працював, а нещодавно відновив свою роботу.
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