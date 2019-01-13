Троє лижників загинули через лавину в Альпах
Троє чоловіків загинули під час сходження лавини біля австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг, повідомляє місцева поліція.
Четвертого чоловіка шукають.
Група приїхала з південної Німеччини. Дружина одного із чоловіків повідомила про його зникнення в суботу ввечері.
Загиблих чоловіків віком 32, 36 і 57 років знайшли о 23:00 годині за місцевим часом.
Але пошуки четвертої людини віком 28 років тимчасово зупинили через небезпеку нової лавини.
Поліція у західній провінції Форарльберг заявила, що тіла загиблих знайшли завдяки сигналам мобільних телефонів біля одного з найбільш крутих у світі схилів Лангер Цуг.
Він був закритий через небезпечні умови.
На гірський схил чоловіки піднялися завдяки туристичним лижам.
За останній місяць разом із цими трьома загиблими кількість жертв негоди у Європі сягнула 24 людей, повідомляє агентство Associated Press.
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Цього тижня Австрію засипало рекордними снігопадами. До прибирання снігу з доріг та дахів залучили солдатів, пожежників та волонтерів.
У п'ятницю військовослужбовці перевезли 66 німецьких студентів та викладачів у безпечне місце після того, як ті застрягли на лижній станції Касберг у Грюнау.
У Швейцарії лавина зачепила ресторан готелю Säntis в Швагалпі, поранення отримали троє людей.
Місцеві повідомлення свідчать про те, що лавина була шириною 300 метрів та зійшла з сусіднього гірського перевалу.
У повідомленні BBC Weather, які розмістили карту Nasa, показано, які регіони Європи засипає снігом.
"На італійській стороні Альп випало дуже мало снігу", - зауважив метеоролог Метт Тейлор, - "Альпи заблокували хмари, через що сніг перестав йти".
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