Троє лижників загинули через лавину в Альпах

Копирайт изображения Reuters Image caption Цього тижня Австрії засипало рекордними снігопадами, в країні оголосили про небезпеку сходження лавини

Троє чоловіків загинули під час сходження лавини біля австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг, повідомляє місцева поліція.

Четвертого чоловіка шукають.

Група приїхала з південної Німеччини. Дружина одного із чоловіків повідомила про його зникнення в суботу ввечері.

Загиблих чоловіків віком 32, 36 і 57 років знайшли о 23:00 годині за місцевим часом.

Але пошуки четвертої людини віком 28 років тимчасово зупинили через небезпеку нової лавини.

Поліція у західній провінції Форарльберг заявила, що тіла загиблих знайшли завдяки сигналам мобільних телефонів біля одного з найбільш крутих у світі схилів Лангер Цуг.

Він був закритий через небезпечні умови.

На гірський схил чоловіки піднялися завдяки туристичним лижам.

За останній місяць разом із цими трьома загиблими кількість жертв негоди у Європі сягнула 24 людей, повідомляє агентство Associated Press.

Цього тижня Австрію засипало рекордними снігопадами. До прибирання снігу з доріг та дахів залучили солдатів, пожежників та волонтерів.

У п'ятницю військовослужбовці перевезли 66 німецьких студентів та викладачів у безпечне місце після того, як ті застрягли на лижній станції Касберг у Грюнау.

У Швейцарії лавина зачепила ресторан готелю Säntis в Швагалпі, поранення отримали троє людей.

Місцеві повідомлення свідчать про те, що лавина була шириною 300 метрів та зійшла з сусіднього гірського перевалу.

У повідомленні BBC Weather, які розмістили карту Nasa, показано, які регіони Європи засипає снігом.

"На італійській стороні Альп випало дуже мало снігу", - зауважив метеоролог Метт Тейлор, - "Альпи заблокували хмари, через що сніг перестав йти".

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