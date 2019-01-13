Вибух у пекарні у Парижі: кількість загиблих зросла до чотирьох

Копирайт изображения AFP Image caption Вибухова хвиля з приміщення, що розташоване на розі будівлі, зачепила будинки довкола

Кількість загиблих від ймовірного вибуху газу в центрі Парижа зросла до чотирьох після того, як рятувальники знайшли тіло жінки серед завалів.

Раніше рятувальники підтвердили смерть двох пожежників та іспанського туриста під час вибуху, що стався в суботу у пекарні у популярному районі міста.

Десятки людей отримали поранення в результаті інциденту, також постраждали сусідні вулиці.

Паризький прокурор пояснив, що вибух вважають нещасним випадком, хоча правоохоронці остаточно не відмовилися від інших версій трагедії.

Зниклу безвісти жінку розшукували понад 30 пожежників.

Тіло, яке знайшли в неділю, ідентифікують, пояснив представник пожежної служби Парижу.

Копирайт изображения AFP Image caption Вибуховою хвилею перевернуло автомобілі

За його словами, пошуки серед завалів продовжують.

За останніми даними під час вибуху дев'ять людей отримали серйозні поранення, серед них один пожежник, ще 45 людей мають легкі травми, серед них шість пожежників, які мають проблеми зі слухом або намагаються подолати психологічні труднощі.

Рятувальники продовжують укріплювати будівлі, які постраждали від вибуху, і жителям "доведеться довго чекати", перш ніж їм дозволять повернутися додому, додав представник пожежної служби Парижу.

Копирайт изображения EPA Image caption Рятувальні гелікоптери приземлилися навпроти опери

Вибух стався у пекарні Hubert на вулиці Рю-де-Тревіз. Вона на той момент не працювала.

Серед загиблих було двоє пожежників

Копирайт изображения AFP Image caption Серед загиблих було двоє пожежників

Незадовго до вибуху у пожежну службу надійшло повідомлення про витік газу у будинку. Вибух стався у той момент, коли до будівлі під'їхали пожежники.

Через пошкодження сусідніх будівель близько 150 людей переїхали до тимчасових притулків.

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