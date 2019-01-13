Як почувають себе ув'язнені в Росії та Криму українці?

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію від своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо фізичного стану та умов утримання Станіслава Клиха та Едема Бекірова.

Про це Людмила Денісова повідомила у дописі на сторінці у Facebook.

"Зі слів Москалькової, Уповноважений з прав людини Челябінської області повідомила їй, що Станіславу зробили усі необхідні аналізи і діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується", - зазначила Денісова.

Вона додала, що буде звертатись до консула для перевірки цiєї iнформацiї.

Копирайт изображения LETMYPEOPLEGO.ORG Image caption Микола Карпюк і Станіслав Клих

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що в українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак.

Пропустити Twitter допис , автор: @usuprun Український політв’язень Станіслав Клих написав листа із російської в’язниці. Відчуває себе погано. Є підозри на рак. Сподівається на обмін перед Новим роком та планує знову розпочати голодування. Українець дякує за листи та просить писати йому ще. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/mRI4VV67l5 — Уляна Супрун (@usuprun) 17 грудня 2018 р.

Також український омбудсмен повідомила про умови, в яких утримують кримського татарина Едема Бекірова, якого затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом у грудні минулого року.

"За словами російського омбудсмена, хворий на діабет Едем Бекіров має експрес-прибори для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений усім необхідним. Тетяна Москалькова надала мені довідку про те, що до нього у Сімферопольське СІЗО нещодавно навідувалися представники громадської спостережної комісії Криму. Вони повідомили, що Едема Бекірова утримують у чистій камері, разом з ним перебуває ще один затриманий, який "надає йому допомогу, коли це потрібно", - написала Денісова.

Так званий керівник Федеральної служби виконання покарань у Криму повідомив, що у понеділок хворого на діабет Едема Бекірова відвезуть у лікарню для проведення досліджень, а також нададуть усю необхідну медичну допомогу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український омбудсмен Людмила Денісова (праворуч) та російський омбудсмен Тетяна Москалькова (ліворуч)

У 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і в 1994-1995 роках воювали в складі бандформувань у Чечні.

Микола Карпюк, який перебуває у російській в'язниці "Володимирський централ", свою вину не визнає.

Станіслав Клих також відмовився визнавати себе винним та заявив, що ніколи не був у Чечні. Про проблеми зі здоров'ям, зокрема, з психічним станом Клиха, неодноразово повідомляли адвокати і правозахисники. Українця утримують у колонії в Челябінській області.

Едема Бекірова російські силовики затримали 2 грудня 2018 року на адмінкордоні з окупованим Кримом і вивезли в будівлю ФСБ РФ у Сімферополі. Його звинувачують у зберіганні, поширенні й транспортуванні більш як 10 кг тротилу і 190 бойових патронів. 13 грудня так званий "суд" у Сімферополі обрав Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 11 лютого 2019 року.

У понеділок 14 січня у Москві Людмила Денісова має зустрітися із Тетяною Москальковою. Зустріч буде конфіденційною. Очікують, що під час зустрічі обговорять долю українців, яких утримують в Росії.

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