Урядова криза в Греції: посварилися через Македонію

Копирайт изображения AFP Image caption Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що ініціює голосування щодо довіри до свого уряду

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що ініціює голосування щодо довіри до свого уряду. Таке рішення він ухвалив через те, що урядова коаліція розпалася після того, як не змогла ухвалити угоду з країною Македонія про зміну її назви.

Міністр оборони Панос Камменос відкликав підтримку своєї партії, та продемонстрував незгоду із голосуванням, на яке очікували в грецькому парламенті.

Нещодавно дві країни домовилися про те, що північний сусід Греції буде називатися Північною Македонією, намагаючись вирішити 27-річну суперечку.

Македонія угоду ратифікувала.

Грецькі націоналісти стверджують, що назву "Македонія" може мати лише однойменна грецька провінція, а не країна.

Суперечка, що вирує з того часу, як вона проголосувала за незалежність від Югославії в 1991 році, блокує надії Македонії на вступ до НАТО і Європейського Союзу.

Що залишається Греції?

Після відставки Паноса Камменоса Алексіс Ципрас заявив, що ініціює голосування щодо довіри до свого уряду. На нього очікують у середу, пише грецька газета Kathimerini.

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр оборони Панос Камменос пішов у відставку

Коаліція радикальних лівих (Syriza), яку очолює Ципрас, має 145 місць у 300-місцевому парламенті, а пан Камменос закликав свою Партію незалежних греків (Anel), яка має сім місць, голосувати проти уряду.

Якщо уряд програє, наступні загальні вибори, які заплановані на осінь, можуть відбутися раніше.

Основна консервативна опозиційна партія, Нова демократія, також виступає проти нової назви, але є припущення, що деякі депутати Anel, а також деякі незалежні депутати, можуть підтримати уряд під час голосування щодо довіри.

Аналітики кажуть, що пан Ципрас продовжуватиме спроби ратифікувати нову назву Македонії.

Пропустити Twitter допис , автор: @NickMalkoutzis Tsipras has indicated that even if he doesn't get 151 he will still press on with ratifying Macedonia name deal & other key legislation (housing benefit, min wage, etc). So, in effect, what's at stake is a maximum of a few months between possible election dates — Nick Malkoutzis (@NickMalkoutzis) 13 січня 2019 р.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @NickMalkoutzis ANEL leader Kammenos says that his party will not support SYRIZA in a confidence vote, but suggests that some of his 7 MPs might dissent, in which case they will be ousted from the nationalist grouping — Nick Malkoutzis (@NickMalkoutzis) 13 січня 2019 р.

Syriza - партія лівих радикалів, що прийшла до влади з антикризовою платформою в січні 2015 року. Вона була змушена приймати важкі економічні реформи, які були умовою отримання надзвичайних позик, що мали врятувати економіку країни, яка мала великі борги.

Греція успішно завершила трирічну програму надзвичайної позики в єврозоні на суму 61,9 мільярдів євро у серпні, але непопулярні скорочення державних витрат мають продовжуватися.

Оголосивши про свою відставку з Кабінету Міністрів, пан Камменос сказав: "Цей уряд виконав свою мету", пославшись на економічну кризу.

Через що суперечка?

Сучасна Македонія і північна Греція були частиною римської провінції, що називалася Македонією, і обидві претендують на спадщину Олександра Македонського.

Через заперечення Греції Організація Об'єднаних Націй змушена називати Македонію "колишньою Югославською Республікою Македонія".

Афіни також наклали вето на спроби Македонії приєднатися до НАТО в 2008 році - і заблокували її амбіції щодо членства в ЄС.

З 1991 року висували багато пропозицій, які потім відхилили.

Але зміна уряду в Македонії в 2017 році нарешті призвела до ухвалення угоди в минулому році.

Згідно з запропонованою угодою, мова країни буде називатися македонською, а її народ називатимуть македонцями (громадянами Республіки Північної Македонії).

Нову назву будуть використовуватися як на міжнародному, так і на двосторонньому рівні, так що навіть 140 країн, які визнали ім'я Македонія, також повинні використовувати назву Північна Македонія.

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