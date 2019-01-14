Мер Гданська перебуває у важкому стані після замаху

Копирайт изображения EPA Image caption Чоловік, який напав на мера, кричав зі сцени, що його незаконно засудили

Мер польського міста Гданська Павел Адамович, якого поранили ножем під час благодійного концерту, перебуває в критичному стані.

Увечері в неділю невідомий чоловік вибіг на сцену в розпал концерту і на очах у сотень людей кілька разів ударив політика ножем. Він кричав зі сцени, що його незаконно засудили і катували у в'язниці.

Під час операції, яка тривала п'ять годин, меру перелили 41 порцію крові.

"Він перебуває в дуже, дуже важкому стані", - сказав хірург Клінічного центру медичного університету Томаш Стефаняк, який оперував мера.

За словами лікарів, у 53-річного Адамовича рана серця, крім того пошкоджені органи черевної порожнини.

Поліція затримала підозрюваного в нападі - це 27-річний місцевий житель, який нещодавно вийшов з в'язниці.

Поліцейські намагаються з'ясувати, як зловмисникові вдалося так близько підійти до мера під час концерту. За деякими даними, нападник скористався журналістським посвідченням, щоб потрапити на сцену.

На аматорських відеокадрах видно, як після нападу чоловік кілька секунд ходив по сцені з піднятими руками, після чого взяв мікрофон і сказав, що сидів в тюрмі і що він не винен.

Він також прокричав: "Адамович помер" і додав, що зазнавав катувань у в'язниці.

За його словами, він потрапив до в'язниці за колишнього уряду, коли керівною партією була "Громадянська платформа", до якої в минулому належав і Адамович.

Копирайт изображения Reuters Image caption За словами лікарів, Адамович перебуває в дуже важкому стані

Адамович керує Гданськом 20 років. На місцевих виборах 2018 року отримав 65% голосів. Він ліберальний політик та виступає за права меншин.

Міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзиньский назвав напад "актом незбагненного варварства".

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