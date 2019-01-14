Вибух у житловому будинку в Росії: під завалами залишаються люди

Копирайт изображения Valery Matytsin/Getty Images

Одна людина загинула в результаті вибуху в дев'ятиповерховому житловому будинку в місті Шахти Ростовської області. Шестеро можуть залишатися під завалами, повідомили в російському МНС. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

"Сімох людей врятували, шестеро можуть перебувати під завалами, одна людина загинула, її знайшли на дев'ятому поверсі", - цитує представника МНС агентство ТАСС.

Загиблою виявилася дитина, повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб на місці обвалу.

Копирайт изображения Valery Matytsin/Getty Images

За іншими даними з шести людей, чиї пошуки тривають, двох вже виявили під завалами. "Зараз їх витягають", - сказав співрозмовник агентства в штабі на місці. Доля решти чотирьох осіб, серед яких одна дитина, поки залишається невідомою, додав він.

За даними оперативного штабу на місці, всього в чотирьох зруйнованих квартирах проживали 14 людей, серед них троє дітей.

Повідомлення про частковий обвал будинку надійшло до МНС о 5:18 за київським часом. За даними відомства, в квартирі на дев'ятому поверсі стався вибух газоповітряної суміші.

В результаті пошкоджено чотири квартири - дві на дев'ятому поверсі і дві на восьмому.

Копирайт изображения Valery Matytsin/Getty Images

У прес-службі уряду області агенції РІА Новини повідомили, що на сьомому поверсі будинку виявили тріщини. Рятувальники евакуювали з пошкодженого будинку 140 людей.

За 2017-2018 роки в Росії сталося щонайменше 45 вибухів побутового газу в житлових будинках, які призвели до жертв і постраждалих.

39 людей загинуло в результаті вибуху в житловому будинку в Магнітогорську, який стався в ніч на 31 грудня. Причиною обвалу, за основною версією, також став вибух побутового газу.

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