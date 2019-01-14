Аварія на Харківщині: є загиблі та понад десяток поранених

Копирайт изображения hk.npu.gov.ua

На автошляху поблизу міста Чугуїв в Харківській області зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП чотири людини загинули, 11 потерпілих госпіталізовані, повідомляють у поліції Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" та легковика "Hyundai" сталася близько 08:00.

"Усі обставини аварії встановлюються", - наголошують у поліції.

Поліцейські також зазначають, що серед загиблих немає дітей.

Копирайт изображения hk.npu.gov.ua

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.