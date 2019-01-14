Аварія на Харківщині: є загиблі та понад десяток поранених
- 14 січня 2019
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На автошляху поблизу міста Чугуїв в Харківській області зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП чотири людини загинули, 11 потерпілих госпіталізовані, повідомляють у поліції Харківської області.
Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" та легковика "Hyundai" сталася близько 08:00.
"Усі обставини аварії встановлюються", - наголошують у поліції.
Поліцейські також зазначають, що серед загиблих немає дітей.
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