Мер Рима свариться з церквою через монети з фонтана Треві

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мільйони туристів відвідують фонтан Треві кожного року

Між мером Рима та католицькою церквою виникла суперечка щодо монет, які збирають у фонтані Треві.

Щороку зі знаменитої пам'ятки дістають монети на суму майже 1,5 млн євро. Традиційно ці гроші віддавали католицькій благодійній організації для допомоги бідним.

Але мер Рима Вірджинія Раджі хоче замість цього витрачати гроші на інфраструктуру міста.

Католицька благодійна організація Caritas каже, що такий крок вдарить по бідних.

"Ми не передбачали такого розвитку подій, - наголосив директор Caritas отець Беноні Амбарус в газеті італійської єпископської конференції Avvenire. - Я все ще сподіваюся, що це не буде остаточним рішенням".

Газета опублікувала гостру статтю про крок римської влади у своєму суботньому випуску під заголовком "Гроші, які забирають в найбідніших".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вірджинія Раджі вважає, що гроші з фонтану Треві мають надходити до міської скарбниці

Депутати міської ради вже схвалили пропозицію мера, і вона має набути чинності у квітні.

Проте багато італійців у соцмережах просили міську владу переглянути рішення, повідомляє агентство ANSA.

Пані Раджі, учасниця антиелітарного "Руху п'яти зірок", стала мером Риму у 2016 році. Минулого року ця політична сила сформувала національний коаліційний уряд з представниками ультраправої Ліги Півночі.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Восени мешканці Риму протестували проти мера Вірджинії Раджі, звинувачуючи її в неспроможності вирішити проблеми міста

Популярність Вірджинії Раджі останнім часом знизилася через загострення проблем міста-боржника.

У жовтні тисячі протестувальників зібралися біля мерії, щоб засудити Вірджинію Раджі за неспроможність вирішити проблеми міста, зокрема збір сміття та ремонт доріг, вкритих вибоїнами.

Фонтан Треві, що існує майже три століття, щорічно відвідують мільйони туристів.

Традиція кидати монети у фонтан з'явилася завдяки пісні Френка Сінатри "Три монети у фонтані" в однойменній романтичній комедії 1954 року. У кінострічці три американки кидають на щастя три монети у фонтан Треві.

Фонтан також показаний у знаменитій сцені з фільму "Солодке життя" за участі акторки Аніти Екберг та Марчелло Мастроянні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.