Супрун звинуватила прибічників Амосової у "штурмі університету"
Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила звільнену ректорку НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову та її прихильників у спробі штурму університету.
"Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця", - написала у Twitter міністр.
Пізніше Уляна Супрун додала, що поліція вивела "учасників штруму" з приміщення.
"На цьому Катерина Амосова зупинятися не збирається. Нам відомо, що планується ще одна спроба штурму - вже за участі представників суду", - зазначила вона.
Міністерство здоров'я утретє звільнило ректора Національного медичного університету імені О.Богомольця Катерину Амосову 8 січня.
Один із керівників студентського самоврядування університету Сергій Суровцев розповів BBC News Україна, що Катерина Амосова 11 січня отримала рішення суду про своє відновлення на посаді - після рішення МОЗ про її звільнення від 8 січня.
- Амосова знову ректор? Що відбувається в університеті Богомольця
- Студенти Богомольця: "Ми не іграшки в чиїхось розбірках"
"Сьогодні ми разом з Виконавчою службою приходили в університет, аби наш ректор, звільнені працівники, проректори, начальники структурних підрозділів приступили до виконання своїх обов'язків", - сказав він.
Пан Суровцев додав, що вхід до внутрішньої частини приміщення університету їм заблокували працівники служби охорони вишу.
Він заперечив, що мала місце спроба штурму університету і виключив це у майбутньому.
"Ми діємо абсолютно адекватно і з законної позиції - це принципово", - заявив Сергій Суровцев.
За його словами, Амосова та її прихильники планують діяти далі, аби добитись виконання рішення суду і початку работи Амосової на посаді ректора.
Третє звільнення
У дописі в Facebook Катерина Амосова повідомила 10 січня, що невідомі чоловіки приїхали до неї в клініку ознайомити з наказом про звільнення.
"Самопроголошеній адміністрації НМУ, вочевидь, було лячно ознайомити мене з т.зв. "наказами про звільнення", як з посади ректора, так і професора кафедри, сам на сам. Тому до мене в клініку прибула ціла бригада з 10-ти осіб, всі чоловічої статі, більшість - невідомі люди", - зазначила вона.
Чиновники МОЗ твердять, що розірвали контракт із пані Амосовою 8 січня через невиконання "законних вимог Державної аудиторської служби", неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності вишу та її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня.
"Це сталося після того, як Міністерство вважало поновленою екс-керівницю закладу з 26 грудня 2018 року на посаді ректора НМУ відповідно до рішення Окружного адміністративного суду м. Києва та самовільного внесення Катерини Амосової як керівника закладу до Єдиного державного реєстру", - зазначається у повідомленні.
Історія конфлікту
Боротьба за керівництво НМУ між новою адміністрацією, призначеною МОЗ, та Катериною Амосовою триває вже не перший місяць.
У березні 2018 року відомство визнало роботу пані Амосової незадовільною, а у квітні з нею розірвали контракт. Сама пані Амосова, доктор наук і дочка відомого українського кардіохірурга Миколи Амосова, заявила про "розправу" з боку МОЗ і почала судитися з відомством Уляни Супрун.
Амосову підтримала частина викладачів університету і студентського самоврядування. Після звільнення вона стала професором кафедри внутрішньої медицини ВНЗ, а наприкінці серпня її обрали головою Вченої ради університету.
З того часу в університеті вже змінилися кілька в.о. ректора, яких призначали в МОЗ і яких не визнавала адміністрація вишу.
У лютому 2018 року, коли з'явилося рішення про відсторонення Амосової, частина студентів організувала страйк.
У серпні, коли в МОЗ призначили другого в.о. ректора, він заходив до кабінету у супроводі поліції, а під університетом були сутички.
З вересня у головному медичному виші країни панувало фактично "двовладдя" - міністерство призначило вже третього в.о. ректора Олександра Науменка і визнавало як керівника саме його. Він теж заходив до ректорату у супроводі поліції.
Адміністрація вишу пана Науменка звільнила і продовжувала працювати зі своїм в.о. керівника Ярославом Цехмістером, який неодноразово висловлював підтримку Амосовій.
Саме ім'я Цехмістера значилося на офіційному сайті вишу, й від його імені публікували накази. Зокрема наказ від 14 вересня, коли канцелярію та відділ кадрів вишу перенесли з будівлі ректорату, який займав Науменко, до інших корпусів університету.
У МОЗ звинуватили Цехмістера у блокуванні роботи вишу, начебто студенти і викладачі не можуть завіряти документи.
Також у відомстві заявили про зникнення статуту та печатки університету і пообіцяли провести перевірку фінансово-господарської діяльності навчального закладу.
На початку вересня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу про призначення в.о. ректора і заборонив МОЗ призначати на цю посаду будь-кого.
20 грудня цей же суд зупинив дію наказу міністерства про звільнення Амосової з посади ректора та заборонив обіймати цю посаду будь-кому, крім Амосової.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що оскаржуватиме рішення суду.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.