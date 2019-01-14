Супрун звинуватила прибічників Амосової у "штурмі університету"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уляна Супрун (справа) очікує від прихильників Катерини Амосової (зліва) нового штурму університету

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила звільнену ректорку НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову та її прихильників у спробі штурму університету.

"Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця", - написала у Twitter міністр.

Пізніше Уляна Супрун додала, що поліція вивела "учасників штруму" з приміщення.

"На цьому Катерина Амосова зупинятися не збирається. Нам відомо, що планується ще одна спроба штурму - вже за участі представників суду", - зазначила вона.

Міністерство здоров'я утретє звільнило ректора Національного медичного університету імені О.Богомольця Катерину Амосову 8 січня.

Один із керівників студентського самоврядування університету Сергій Суровцев розповів BBC News Україна, що Катерина Амосова 11 січня отримала рішення суду про своє відновлення на посаді - після рішення МОЗ про її звільнення від 8 січня.

"Сьогодні ми разом з Виконавчою службою приходили в університет, аби наш ректор, звільнені працівники, проректори, начальники структурних підрозділів приступили до виконання своїх обов'язків", - сказав він.

Пан Суровцев додав, що вхід до внутрішньої частини приміщення університету їм заблокували працівники служби охорони вишу.

Він заперечив, що мала місце спроба штурму університету і виключив це у майбутньому.

Копирайт изображения УНІАН

"Ми діємо абсолютно адекватно і з законної позиції - це принципово", - заявив Сергій Суровцев.

За його словами, Амосова та її прихильники планують діяти далі, аби добитись виконання рішення суду і початку работи Амосової на посаді ректора.

Третє звільнення

У дописі в Facebook Катерина Амосова повідомила 10 січня, що невідомі чоловіки приїхали до неї в клініку ознайомити з наказом про звільнення.

"Самопроголошеній адміністрації НМУ, вочевидь, було лячно ознайомити мене з т.зв. "наказами про звільнення", як з посади ректора, так і професора кафедри, сам на сам. Тому до мене в клініку прибула ціла бригада з 10-ти осіб, всі чоловічої статі, більшість - невідомі люди", - зазначила вона.

Чиновники МОЗ твердять, що розірвали контракт із пані Амосовою 8 січня через невиконання "законних вимог Державної аудиторської служби", неусунення порушень у фінансово-господарській діяльності вишу та її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня.

"Це сталося після того, як Міністерство вважало поновленою екс-керівницю закладу з 26 грудня 2018 року на посаді ректора НМУ відповідно до рішення Окружного адміністративного суду м. Києва та самовільного внесення Катерини Амосової як керівника закладу до Єдиного державного реєстру", - зазначається у повідомленні.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Катерина Амосова вважає призначену МОЗ адміністрацію НМУ ім. Богомольця самопроголошеною

Історія конфлікту

Боротьба за керівництво НМУ між новою адміністрацією, призначеною МОЗ, та Катериною Амосовою триває вже не перший місяць.

У березні 2018 року відомство визнало роботу пані Амосової незадовільною, а у квітні з нею розірвали контракт. Сама пані Амосова, доктор наук і дочка відомого українського кардіохірурга Миколи Амосова, заявила про "розправу" з боку МОЗ і почала судитися з відомством Уляни Супрун.

Амосову підтримала частина викладачів університету і студентського самоврядування. Після звільнення вона стала професором кафедри внутрішньої медицини ВНЗ, а наприкінці серпня її обрали головою Вченої ради університету.

З того часу в університеті вже змінилися кілька в.о. ректора, яких призначали в МОЗ і яких не визнавала адміністрація вишу.

У лютому 2018 року, коли з'явилося рішення про відсторонення Амосової, частина студентів організувала страйк.

У серпні, коли в МОЗ призначили другого в.о. ректора, він заходив до кабінету у супроводі поліції, а під університетом були сутички.

З вересня у головному медичному виші країни панувало фактично "двовладдя" - міністерство призначило вже третього в.о. ректора Олександра Науменка і визнавало як керівника саме його. Він теж заходив до ректорату у супроводі поліції.

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Адміністрація вишу пана Науменка звільнила і продовжувала працювати зі своїм в.о. керівника Ярославом Цехмістером, який неодноразово висловлював підтримку Амосовій.

Саме ім'я Цехмістера значилося на офіційному сайті вишу, й від його імені публікували накази. Зокрема наказ від 14 вересня, коли канцелярію та відділ кадрів вишу перенесли з будівлі ректорату, який займав Науменко, до інших корпусів університету.

У МОЗ звинуватили Цехмістера у блокуванні роботи вишу, начебто студенти і викладачі не можуть завіряти документи.

Також у відомстві заявили про зникнення статуту та печатки університету і пообіцяли провести перевірку фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

На початку вересня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу про призначення в.о. ректора і заборонив МОЗ призначати на цю посаду будь-кого.

20 грудня цей же суд зупинив дію наказу міністерства про звільнення Амосової з посади ректора та заборонив обіймати цю посаду будь-кому, крім Амосової.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що оскаржуватиме рішення суду.

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