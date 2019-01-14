Копирайт изображения Getty/EPA Image caption Роббі Вільямс отримав дозвіл розширити підвал свого лондонського будинку і встановити там басейн, що обурило Джиммі Пейджа

Відомий англійський співак Роббі Вільямс останнім часом завів звичку на повну потужність "врубати" на вулиці поруч зі своїм будинком Black Sabbath. Таким чином він намагається дошкуляти своєму сусідові, не менш знаменитому гітаристу Джиммі Пейджу.

Згідно зі скаргою, отриманою місцевою радою, колишній соліст Take That Вільямс і колишній гітарист Led Zeppelin Пейдж посварилися через плани Вільямса розширити свій будинок.

Роббі Вільямс після п'яти років боротьби з місцевою бюрократією отримав дозвіл розширити підвал свого будинку в лондонському районі Холланд-Парк і влаштувати там басейн.

У сусідньому будинку вже 46 років живе Джиммі Пейдж, який побоюється, що будівництво підземного басейну може завдати шкоди його будинку, побудованому у 1875 році.

У скарзі, яку отримала адміністрація району Кенсінгтон і Челсі, йдеться про те, що Вільямс встановив акустичні системи на вулиці і вмикає музику кожного разу, коли поруч з'являється Джиммі Пейдж.

На даний момент невідомо, хто саме написав скаргу до місцевої ради. Замість повного підпису в документі значиться просто "Джонні".

Особливо дістає Пейджа те, що Роббі Вільямс вмикає музику основних конкурентів Led Zeppelin в 1970-ті роки - Black Sabbath, Deep Purple і Pink Floyd, пише Джонні.

В інтерв'ю газеті Daily Telegraph представник Роббі Вільямса назвав звинувачення на адресу співака повної нісенітницею і фантазією.

Image caption Зліва будинок Джиммі Пейджа. Праворуч - Роббі Вільямса

Копирайт изображения Owal Image caption План розширення будинку Роббі Вільямса

Газета також пише, що Вільямс дражнив свого сусіда, переодягаючись у колишнього вокаліста Led Zeppelin Роберта Планта. Він нібито ходив по саду в перуці і з подушкою під поясом. Таким чином Роббі імітував розжирілого з роками Планта.

Це принизливо, йдеться в скарзі, оскільки Плант був відомий тим, що виступав на сцені в розстебнутій сорочці, чого він більше робити не може, з огляду на його теперішню вагу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джиммі Пейдж особисто висловив свої заперечення на засіданні місцевої ради в травні

У грудні 44-річний Вільямс отримав дозвіл на будівництво свого басейну, проте початися воно може лише після того, як місцева рада отримає запевнення в тому, що під час будівництва буде здійснюватися ретельний контроль за вібраціями і переміщеннями грунту.

Місцева рада також обговорює можливість вимагати від Вільямса заставу, яку той втратить, якщо не будуть виконані ці умови, а також якщо дому Пейджа буде завдано якоїсь шкоди.

Представники Роббі Вільямса заявляють, що всі будівельні роботи будуть проведені відповідно до найсуворіших правил, і що ймовірна шкода сусіднім будинкам буде незначною.

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