Копирайт изображения GETTY IMAGES/REUTERS Image caption Нагороду в категорії "Найкраща акторка" отримали Гленн Клоуз і Леді Гага

У США нагородили переможців однієї з престижних кінопремій - "Вибір критиків" (Critics' Choice).

Цю церемонію вважають передвісником премії "Оскар", вручення якої відбудеться 24 лютого, адже переможці нерідко здобувають обидві нагороди.

Вечір став дуже емоційним для Леді Гаги. Спочатку вона зі сльозами прийняла нагороду в категорії "Найкраща акторка", яку розділила з Гленн Клоуз.

А згодом Леді Гага написала у Twitter, що одразу після вручення нагород поспішила попрощатися з улюбленою конячкою Арабеллою, яка помирала.

Леді Гага отримала нагороду за роль у фільмі "Народження зірки", а Гленн Клоуз - за фільм "Дружина". У своїх промовах акторки обмінялися теплими словами.

Копирайт изображения Reuters Image caption Леді Гага розчулилася, приймаючи нагороду

Леді Гага також здобула нагороду за пісню "Shallow", також з фільму "Народження зірки".

Крістіан Бейл здобув нагороду в категорії "Найкращий актор" та "Найкращий актор в комедії" за роль у фільмі "Влада".

Копирайт изображения REUTERS Image caption Сандра О здобула нагороду в категорії "Найкраща актриса в драматичному серіалі"

Британська актриса Олівія Колман отримала нагороду в категорії "Найкраща актриса в комедії" за роль у фільмі "Фаворитка".

Найкращим фільмом назвали стрічку "Рим". Чорно-білий напів-автобіографічний фільм режисера Альфонсо Куарона розповідає про життя покоївки в Мехіко на початку 1970-х років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мексиканський режисер Альфонсо Куарон отримав премію в категорії "Найкращий фільм" за стрічку "Рим"

Усі переможці кінопремії "Вибір критиків"

Найкращий фільм - "Рим"

Найкраща актриса - Гленн Клоуз ("Дружина") та Леді Гага ("Народження зірки")

Найкращий актор - Крістіан Бейл ("Влада")

Найкраща актриса в комедії - Олівія Колман ("Фаворитка")

Найкращий актор у комедії - Крістіан Бейл ("Дружина")

Найкращий актор другого плану - Махершала Алі ("Зелена книга")

Найкраща актриса другого плану - Реджина Кінг ("Якби Біл-стріт могла б заговорити")

Найкращий молодий актор/актриса - Елсі Фішер ("Восьмий клас")

Найкращий акторський склад - "Фаворитка"

Найкращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів - "Тихе місце"

Найкращий бойовик - "Місія неможлива: Фолаут"

Найкраща комедія - "Шалені багатії"

Найкращий фільм іноземною мовою - "Рим"

Найкращий анімаційний фільм - "Людина-павук: Навколо всесвіту"

Найкращий режисер - Альфонсо Куарон ("Рим")

Найкраща музика до фільму - Джастін Гурвіц ("Перша людина")

Найкраща пісня - "Shallow" ("Народження зірки")

Найкращі візуальні ефекти - "Чорна пантера"

Найкраща операторська робота - Альфонсо Куарон ("Рим")

Найкращий адаптований сценарій - Баррі Дженкінс ("Якби Біл-стріт могла б заговорити")

Найкращий оригінальний сценарій - Пол Шредер ("Перша реформаторська церква")

Найкращий драматичний серіал - "Американці"

Найкраща актриса в драматичному серіалі - Сандра О ("Вбиваючи Єву")

Найкращий актор у драматичному серіалі - Метью Різ ("Американці")

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі - Тенді Ньютон ("Світ Дикого Заходу")

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі - Ноа Еммеріх ("Американці")

Найкращий комедійний серіал - "Дивовижна місіс Мейзел"

Найкраща акторка в комедійному серіалі - Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел")

Найкращий актор у комедійному серіалі - Білл Гейдер ("Баррі")

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі - Алекс Борштейн ("Дивовижна місіс Мейзел")

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі - Генрі Вінклер ("Баррі")

Найкраща актриса в телефільмі - Емі Адамс ("Гострі предмети") та Патрісія Аркетт ("Втеча з в'язниці Даннемора")

Найкращий актор у телефільмі - Даррен Крісс ("Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів")

Найкращий актор другого плану в телефільмі - Бен Вішоу ("Дуже англійський скандал")

Найкраща актриса другого плану в телефільмі - Патрісія Кларксон ("Гострі предмети")

Найкращий фільм, зроблений для телебачення - Концерт "Ісус Христос - суперзірка"

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