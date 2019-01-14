Мер Гданська Адамович помер у лікарні після нападу
Мер польського міста Гданськ Павел Адамович, якого вдарили ножем під час концерту в неділю, помер у лікарні.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовські.
"Ми не змогли перемогти", - заявив міністр місцевим ЗМІ.
Ввечері 13 січня мера Гданська вдарив ножем чоловік на сцені на очах у сотень людей.
Під час операції, яка тривала п'ять годин, меру перелили 41 порцію крові.
За словами лікарів, 53-річного Адамовича було поранено в серце, а також у нього були пошкоджені органи черевної порожнини.
Поліція затримала підозрюваного в нападі - це 27-річний місцевий житель, який нещодавно вийшов з в'язниці.
На думку правоохоронців, він потрапив за лаштунки, скориставшись перепусткою для преси.
Увечері в неділю невідомий чоловік вибіг на сцену в розпал концерту і кілька разів ударив політика ножем.
Нападник кричав зі сцени, що його незаконно засудили і катували у в'язниці.
Павел Адамович був родом із Гданська. Він був мером міста 20 років.
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