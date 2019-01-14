Копирайт изображения EPA Image caption На мера Гданська напали під час благодійного концерту

Мер польського міста Гданськ Павел Адамович, якого вдарили ножем під час концерту в неділю, помер у лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовські.

"Ми не змогли перемогти", - заявив міністр місцевим ЗМІ.

Ввечері 13 січня мера Гданська вдарив ножем чоловік на сцені на очах у сотень людей.

Під час операції, яка тривала п'ять годин, меру перелили 41 порцію крові.

За словами лікарів, 53-річного Адамовича було поранено в серце, а також у нього були пошкоджені органи черевної порожнини.

Поліція затримала підозрюваного в нападі - це 27-річний місцевий житель, який нещодавно вийшов з в'язниці.

На думку правоохоронців, він потрапив за лаштунки, скориставшись перепусткою для преси.

Увечері в неділю невідомий чоловік вибіг на сцену в розпал концерту і кілька разів ударив політика ножем.

Нападник кричав зі сцени, що його незаконно засудили і катували у в'язниці.

Павел Адамович був родом із Гданська. Він був мером міста 20 років.

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