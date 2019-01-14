Трамп погрожує "зруйнувати" економіку Туреччини. А може?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США попередив Туреччину, що напад на сирійських курдів не залишиться без відповіді

Туреччина розкритикувала погрозу Дональда Трампа "зруйнувати" економіку країни. Президент США напередодні попередив, що зробить такий крок, якщо турецькі війська почнуть наступ на позиції курдів у Сирії після виводу американських військ.

"Ви нічого не зможете досягти, погрожуючи Туреччині в економічному плані", - наголосив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Збройні сили США разом з курдською самообороною YPG кілька років боролися у північній Сирії проти бойовиків "Ісламської держави".

Туреччина, однак, розглядає YPG як терористів.

У грудні пан Трамп оголосив, що США виведуть усі війська з Сирії, оскільки бойовики "Ісламської держави" були "розгромлені".

Несподіваний хід шокував союзників США і призвів до критики. Кілька високопосадовців Пентагону, зокрема міністр оборони Джеймс Меттіс, пішли у відставку.

Є також побоювання, що курди з Сирійських Демократичних Сил - політичного крила YPG, які вступили в партнерство з США, - будуть атаковані Туреччиною після того, як американські військові залишать Сирію.

Копирайт изображения AFP Image caption Наприкінці 2018 року курди провели акції в кількох містах Сирії, засуджуючи можливий наступ турецької армії

У чому погроза Трампа?

Пан Трамп написав у Twitter повідомлення, що американські військові почали залишати Сирію.

"Спустошимо Туреччину економічно, якщо вони вдарять по курдах", - попередив президент США.

Він також заявив, що бойовики "Ісламської держави", що залишилися, можуть бути атаковані з повітря, і що в Сирії може з'явитися 32-кілометрова зона безпеки.

Президент Трамп не пояснив, які саме заходи застосують проти Туреччини, якщо турецька армія почне наступ на курдів.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2019 р.

Схоже, що заява Трампа застала його радників зненацька.

Держсекретар США Майк Помпео, який зараз перебуває у турне на Близькому Сході, відповів на запитання про погрозу пана Трампа так: "Ви маєте спитати президента... Ми застосували економічні санкції в багатьох місцях, я припускаю, що він говорить про такі речі".

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав повідомлення Трампа у Twitter "внутрішньополітичним посланням " критикам політики президента США.

Чи можуть США завдати удару по турецькій економіці

Мевлют Чавушоглу відхилив погрози пана Трампа, сказавши: "Ми неодноразово говорили, що не будемо боятися і не будемо стримуватися через будь-яку загрозу".

Він також розкритикував політичні методи Трампа: "Стратегічні альянси не мають обговорюватися в Twitter або в соціальних мережах".

Проте раніше санкції США вже вплинули на економіку Туреччини.

У серпні адміністрація Трампа запровадила санкції і торговельні мита через затримання американського пастора. Це призвело до різкого падіння вартості турецької ліри. Пастора Ендрю Брансона турецька влада звільнила в жовтні.

Тим часом речник турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Туреччина очікує, що США "поважатимуть наше стратегічне партнерство".

"Терористи не можуть бути вашими (американськими. - Ред.) партнерами і союзниками", - сказав він.

Копирайт изображения AFP Image caption Приблизно 30% території Сирії контролюють загони курдської самооборони YPG

Скільки американських військових в Сирії?

В північній Сирії перебуває приблизно дві тисячі американських військових.

Наземні війська США вперше прибули до країни восени 2015 року, коли тодішній президент Барак Обама направив невелику кількість спецназівців для навчання курдських бійців YPG.

Протягом наступних років кількість американських військ у Сирії збільшилася, мережа американських баз та аеродромів була створена на північному сході країни.

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