"Непорозуміння між братськими народами" - Лукашенко поговорив з Медведчуком про Донбас

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно зустрівся з Віктором Медведчуком, який представляв Україну в мінських переговорах. Про це повідомляють прес-служба білоруського лідера та державна агенція "Белта".

"Це непорозуміння, інакше не назвеш, треба закінчувати. Братські республіки, народи... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками", - сказав Олександр Лукашенко про ситуацію на Донбасі та відносини України з Росією.

"На початку цього конфлікту, за нашими даними, а ми чітко вели облік, до 150 тис. людей хлинув потік з України. І ми надали їм рівні умови і права з нашими білорусами", - додав президент Білорусі.

За його словами, частина цих українців, згодом повернулася на батьківщину, "хтось їздить туди-сюди, а хтось влаштувався, живе і працює тут".

Зорієнтувати Лукашенка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наприкінці грудня Віктор Медведчук їздив до Москви, аби обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним звільнення українських моряків

Прес-служба білоруського президента зазначила, що Віктор Медведчук брав участь у зустрічі з Олександром Лукашенком як "український політичний та громадський діяч".

Тривалий час він був учасником переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську за участі України, Росії та ОБСЄ.

Водночас наприкінці грудня президент України Петро Порошенко заявив, що з весни 2018 року Віктор Медведчук не брав участі у мінських переговорах, однак з ним готові підтримувати контакти як з "де-факто представником Путіна".

Під час нинішньої зустрічі в Мінську Олександр Лукашенко відзначив, що для нього дуже важлива обізнаність Медведчука про ситуацію в українсько-російських відносинах: "Ви володієте інформацією і про політику, цю внутрішню політичну кухню, яка зараз розгортається. З точки зору нашої подальшої поведінки - Білорусі - нам дуже важлива ваша інформація. Ви повинні мене якось зорієнтувати в цій ситуації".

Віктор Медведчук подякував білоруському лідеру, що Білорусь надала Україні та Росії майданчик для підписання Мінських угод.

"Попри те, що вони, на превеликий жаль, не виконуються, це єдина угода, яка існує як план мирного врегулювання в Донбасі", - сказав Віктор Медведчук, без уточнення того, хто і які пункти Мінських угод не виконує.

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