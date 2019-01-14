У Чехії пенсіонер скоював злочини, аби звинуватити у них мігрантів-ісламістів
Чеського пенсіонера засудили за чотирьох років ув'язнення за акти тероризму, які він спробував представити як атаки джихадистів.
71-річний Яромир Балда зрубував дерева, аби заблокувати залізничні лінії й на місці злочину залишав записки з повідомленням "Аллаху Акбар" (з арабської "Бог великий").
Два пасажирські поїзди зіткнулись із деревами, але ніхто не постраждав.
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Крім тюремного ув'язнення, суд призначив чоловіку, який є прихильником ультраправих поглядів, психіатричне лікування. Він заявив, що своїми діями сподівався викликати страх перед мусульманськими мігрантами.
"Я не хотів вдаватися до терору, я хотів протидіяти йому", - наводять його слова з зали суду в Празі.
Балда також сказав, що на його стан вплинули ліки проти тиску, які він приймав.
Електрик на пенсії залишив дерева на коліях біля міста Млада-Болеслав (Mlada Boleslav), у 50 км на північ від Праги у 2017 році.
Дев'ять пасажирів перебували у першому поїзді, а другому - шість пасажирів і три залізничники, коли потяги на швидкості 80 км/год врізались у дерева
Експерт повідомив, що великим щастям стало те, що поїзди не зійшли з рейок.
Записки, які він залишив на місці злочину, натякали на майбутні напади у Чехії й закликали до насильства проти "чеських невірних собак", повідомляє сайт новин Novinky.cz.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, чеський пенсіонер, який радикалізувався під впливом антимігрантської риторики, став одним з перших у країні, кого засудили за тероризм.
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