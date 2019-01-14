Копирайт изображения Getty Images Image caption Пенсіонер двічі валив дерева на залізничні колії та намагався представити це як атаки ісламістів

Чеського пенсіонера засудили за чотирьох років ув'язнення за акти тероризму, які він спробував представити як атаки джихадистів.

71-річний Яромир Балда зрубував дерева, аби заблокувати залізничні лінії й на місці злочину залишав записки з повідомленням "Аллаху Акбар" (з арабської "Бог великий").

Два пасажирські поїзди зіткнулись із деревами, але ніхто не постраждав.

Крім тюремного ув'язнення, суд призначив чоловіку, який є прихильником ультраправих поглядів, психіатричне лікування. Він заявив, що своїми діями сподівався викликати страх перед мусульманськими мігрантами.

"Я не хотів вдаватися до терору, я хотів протидіяти йому", - наводять його слова з зали суду в Празі.

Балда також сказав, що на його стан вплинули ліки проти тиску, які він приймав.

Електрик на пенсії залишив дерева на коліях біля міста Млада-Болеслав (Mlada Boleslav), у 50 км на північ від Праги у 2017 році.

Дев'ять пасажирів перебували у першому поїзді, а другому - шість пасажирів і три залізничники, коли потяги на швидкості 80 км/год врізались у дерева

Експерт повідомив, що великим щастям стало те, що поїзди не зійшли з рейок.

Записки, які він залишив на місці злочину, натякали на майбутні напади у Чехії й закликали до насильства проти "чеських невірних собак", повідомляє сайт новин Novinky.cz.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, чеський пенсіонер, який радикалізувався під впливом антимігрантської риторики, став одним з перших у країні, кого засудили за тероризм.

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