Підпал угорського центру в Ужгороді міг координувати німецький журналіст - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з обвинувачених у підпалі угорського центру заявив, що отримував інструкції від Мануеля Оксенрайтера

Один з громадян Польщі, яких судять за підозрою у підпалі будинку Товариства угорської культури в Ужгороді, повідомив, що отримав вказівки від німецького журналіста, який працює консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

"Радіо Свобода" та ARD повідомляють, що відповідну заяву у Краківському суді зробив 28-річний Міхал Прокопович, один з трьох поляків, які постали перед судом за підозрою у підпалі.

Прокопович, як і решта підозрюваних, за даними слідства дотримується ультраправих поглядів і має зв'язки з організацією "Фаланга".

За повідомленням ARD, Прокопович начебто зв'язувався з німецьким журналістом Мануелем Оксенрайтером за допомогою месенджера Telegram.

Від Оксенрайтера він отримав інструкції щодо нападу: дату та деталі виконання. Також саме Оксенрайтеру Прокопович надіслав відеозвіт про виконання підпалу.

За словами звинуваченого поляка, Оксенрайтер вислав йому 500 євро авансу за організацію підпалу і ще 1000 євро плюс витрати на транспорт після скоєння злочину.

"Усі дії були здійснені згідно з чіткими інструкціями Мануеля Оксенрайтера. Моєї ініціативи в цьому не було. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати "українських бандерівців", - наводить слова поляка "Радіо Свобода".

За словами видання, Оксенрайтер категорично заперечив свою причетність до підпалу.

42-річний Оксенрайтер є редактором кількох правих німецьких ЗМІ, керує німецьким "Центром євразійських студій", а з вересня 2018 року працює консультантом у депутата парламенту Німеччини від правої партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмайера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навесні 2018 року депутат Бундестагу від правої партії "Альтернатива для Німеччини" Маркус Фронмайер відвідував економічний форум у Криму

У коментарі німецьким ЗМІ Фронмайер заявив, що обвинувачений у підпалі громадянин Польщі міг звинуватити Оксенрайтера "для покращення свого власного становища".

Оксенрайтер неодноразово з'являвся у якості експерта у російських ЗМІ, де коментував у тому числі ситуацію на сході України.

Підпали

4 лютого 2018 року невідомі зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді.

Пізніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що особи підозрюваних встановили - це громадяни Польщі, польські правоохоронці затримали три особи за підозрою в підпалі.

Друга спроба підпалу Товариство угорської культури в Ужгороді сталася в ніч на 27 лютого.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наслідки пожежі в офісі угорського товариства в Ужгороді 27 лютого 2018 року

В офіс організації кинули пляшку із запальною сумішшю. Пізніше Національна поліція затримала п'ятьох підозрюваних, ймовірного організатора оголосили у розшук.

Підпали відбулися на тлі напруженості стосунків між Києвом та Будапештом, у тому числі через "мовну статтю" закону про освіту, яка передбачає розширення викладання українською мовою у школах національних меншин.

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