Підпал угорського центру в Ужгороді міг координувати німецький журналіст - ЗМІ
Один з громадян Польщі, яких судять за підозрою у підпалі будинку Товариства угорської культури в Ужгороді, повідомив, що отримав вказівки від німецького журналіста, який працює консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".
"Радіо Свобода" та ARD повідомляють, що відповідну заяву у Краківському суді зробив 28-річний Міхал Прокопович, один з трьох поляків, які постали перед судом за підозрою у підпалі.
Прокопович, як і решта підозрюваних, за даними слідства дотримується ультраправих поглядів і має зв'язки з організацією "Фаланга".
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За повідомленням ARD, Прокопович начебто зв'язувався з німецьким журналістом Мануелем Оксенрайтером за допомогою месенджера Telegram.
Від Оксенрайтера він отримав інструкції щодо нападу: дату та деталі виконання. Також саме Оксенрайтеру Прокопович надіслав відеозвіт про виконання підпалу.
За словами звинуваченого поляка, Оксенрайтер вислав йому 500 євро авансу за організацію підпалу і ще 1000 євро плюс витрати на транспорт після скоєння злочину.
"Усі дії були здійснені згідно з чіткими інструкціями Мануеля Оксенрайтера. Моєї ініціативи в цьому не було. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати "українських бандерівців", - наводить слова поляка "Радіо Свобода".
За словами видання, Оксенрайтер категорично заперечив свою причетність до підпалу.
42-річний Оксенрайтер є редактором кількох правих німецьких ЗМІ, керує німецьким "Центром євразійських студій", а з вересня 2018 року працює консультантом у депутата парламенту Німеччини від правої партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмайера.
У коментарі німецьким ЗМІ Фронмайер заявив, що обвинувачений у підпалі громадянин Польщі міг звинуватити Оксенрайтера "для покращення свого власного становища".
Оксенрайтер неодноразово з'являвся у якості експерта у російських ЗМІ, де коментував у тому числі ситуацію на сході України.
Підпали
4 лютого 2018 року невідомі зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді.
Пізніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що особи підозрюваних встановили - це громадяни Польщі, польські правоохоронці затримали три особи за підозрою в підпалі.
Друга спроба підпалу Товариство угорської культури в Ужгороді сталася в ніч на 27 лютого.
В офіс організації кинули пляшку із запальною сумішшю. Пізніше Національна поліція затримала п'ятьох підозрюваних, ймовірного організатора оголосили у розшук.
Підпали відбулися на тлі напруженості стосунків між Києвом та Будапештом, у тому числі через "мовну статтю" закону про освіту, яка передбачає розширення викладання українською мовою у школах національних меншин.
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