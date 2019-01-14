Трамп заявив, що ніколи не працював на Росію й "образився" на таке припущення

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Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення в роботі на Росію. В останні дні в американських ЗМІ з'явилися нові публікації про можливі зв'язки Трампа з Москвою.

"Я ніколи не працював на Росію", - заявив Трамп журналістам у Вашингтоні.

"Я вважаю ганьбою сам факт того, що ви питаєте про це, тому що це все абсолютна брехня".

Питання про зв'язки з Кремлем також прозвучало в інтерв'ю Трампа каналу Fox News минулої суботи. Тоді американський президент назвав його "найбільш образливою річчю, про яку його коли-небудь питали".

У вихідні газета Washington Post повідомила, що Трамп приховує деталі переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і навіть відібрав у перекладача його робочі записи з однієї із зустрічей.

Трамп відкинув ці звинувачення і заявив, що "нічого не тримає в таємниці".

"Ці переговори міг послухати будь-хто. Вся ця історія з Росією - вигадка", - сказав президент США.

Водночас New York Times повідомила, що ФБР вело розслідування стосовно Трампа, про яке не було відомо раніше.

Що розслідувало ФБР?

New York Times повідомила, що співробітників правоохоронних органів стурбувала поведінка Трампа в травні 2017 року, коли він звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

Тоді ФБР почало розслідування, намагаючись визначити, чи не працював Трамп усвідомлено на Росію і чи не потрапив він мимоволі під вплив Москви.

Пізніше результати цього розслідування ФБР вилилися в загальне розслідування можливої ​​змови представників виборчої кампанії Трампа з Кремлем з метою вплинути на результат президентських виборів 2016 року.

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Керівництво розслідуванням перебрав на себе спецпрокурор Роберт Мюллер.

Його призначили на цю посаду через кілька днів після звільнення Комі.

Трамп категорично заперечує будь-яку змову з Росією і називає розслідування Мюллера "найбільшим в історії політичним полюванням на відьом".

"Я зробив велику послугу нашій країні, звільнивши Комі", - заявив Трамп у понеділок.

При цьому він заявив, що слідчі ФБР, які ведуть справу щодо нього, є "відомими негідниками" і "не чистими на руку копами".

Росія також неодноразово заперечувала втручання в американські вибори.

Зустріч з Путіним

"Це була дуже, дуже успішна зустріч. Ми обговорювали Ізраїль, говорили про газопровід, за який Німеччина платить так багато грошей" - сказав президент США, коментуючи свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в липні 2017 року в Гамбурзі на саміті G20.

За даними Washington Post, саме після цієї зустрічі Трамп відібрав у свого перекладача його робочі записи та заборонив йому розповідати про зміст переговорів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на саміті G20 в Гамбурзі

За даними ABC News, демократи в Палаті представників розглядають можливість викликати в конгрес для надання свідчень перекладачів, які працювали з Трампом під час його зустрічей з Путіним.

У наступному місяці в Конгресі повинен дати свідчення колишній юрист Трампа Майкл Коен, який раніше отримав три роки в'язниці за фінансові порушення в ході виборчої кампанії та шахрайство.

У грудні Коен зізнався, що платив грошима, призначеними для кампанії Трампа, за мовчання двох жінок, які говорили про свої близькі стосунки з майбутнім президентом.

Коен звинуватив Трампа в тому, що той змусив його вибрати "шлях темряви".

У понеділок колишня кандидатка в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон нагадала користувачам Twitter, що під час передвиборчих дебатів вона називала Трампа маріонеткою російського лідера.

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