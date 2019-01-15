Дворічний малюк провалився в глибоку свердловину на півдні Іспанії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятувальна операція триває з неділі, до неї залучили понад 100 людей

Рятувальники на півдні Іспанії намагаються знайти дворічного хлопчика, який впав у свердловину глибиною понад 100 метрів і шириною всього 25 сантиметрів.

Чи живий ще малюк, ніхто не знає. За допомогою камери, яку спустили в свердловину, рятувальникам вдалося знайти його пакетик з цукерками і пластмасовий стаканчик на глибині 78 метрів.

Нещасний випадок стався ще в неділю біля села Тоталан, що розташоване на пагорбах на північний схід від Малаги. Батько хлопчика зателефонував в поліцію о 14:00 за місцевим часом у неділю і повідомив, що дитина впала в колодязь.

Рятувальна операція почалася в неділю опівдні і триває досі.

Рятувальники все ще намагаються вирішити, як найкраще дістатися до дворічного хлопчика, якого в ЗМІ називають Юлен.

Пожежники і поліція вставили труби, щоб зміцнити свердловину. Її вирили минулого місяця для того, щоб отримати доступ до води. За інформацією місцевих ЗМІ, свердловину ніяк не прикрили, деякі пишуть, що отвір завалили камінням.

Невідомо також, чи є на глибині свердловини вода.

У такий вузький отвір доросла людина пролізти не може, тому, як розповіла представник місцевої влади Марія Гамес, рятувальники планують пробурити паралельний тунель і спробувати дістати хлопчика таким чином.

Складність полягає в тому, щоб під час цього не зачепити земляні стінки свердловини.

Поліцейські та пожежники використовують спецобладнання для роботи в тісних просторах.

Як пообіцяла представник аварійної служби, рятувальна операція триватиме до тих пір, поки дитину не знайдуть.

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