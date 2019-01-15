Копирайт изображения EPA Image caption Незрозуміло, у яку суму велике замовлення обійшлося президентові

Президент США Дональд Трамп влаштував день фаст-фуду в Білому домі, звинувативши часткове припинення роботи уряду в тому, що в його резиденції не вистачає персоналу для кейтерингу.

Він пригостив переможців національного чемпіонату з футболу серед коледжів The Clemson Tigers трьома сотнями бургерів, картоплею фрі та піцою.

"Через шатдаун.. але ми викрутилися та замовили американський фаст-фуд, за який я сам заплатив", - розповів він репортерам.

Велика частина федерального уряду не працює через "шатдаун".

Він зачепив приблизно 800 тис. працівників державного сектору, серед яких співробітники резиденції Білого дому, які перебувають в обов'язковій відпустці або працюють без платні вже рекордні 24 дні.

Президент Трамп відмовляється затвердити федеральний бюджет, якщо до нього не включать витрати на побудову стіни вздовж мексиканського кордону, але демократи відхилили його прохання виділити на це 5,7 мільярда доларів.

Близько чверті установ федерального уряду залишаться закритими, і працівники, серед яких диспетчери повітряних суден і агенти секретної служби, продовжують працювати без оплати, доки не буде погоджений план витрат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption The Clemson Tigers перемогли Алабаму в національному чемпіонаті з футболу серед коледжів

"У нас є піци, у нас є 300 гамбургерів, багато, багато картоплі-фрі, вся наша улюблена їжа", - сказав пан Трамп, коли він влаштував подію.

"Я хочу подивитися скільки (їжі) залишиться після нас, думаю, що небагато", - додав він.

Коли репортер попросив назвати його свій улюблений фаст-фуд, то Трамп відповів, що любить його весь.

"Якщо він американський, то я люблю його. Це все американське", - відповів він.

Незрозуміло, скільки саме заплатив президент за замовлення, але він сказав, що не хоче відкладати подію через уряд, що не працює.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Їжа, яка отримала схвалення президента

Раніше того ж дня пан Трамп заявив фермерам на з'їзді в Новому Орлеані, що він продовжуватиме боротися за обіцяну стіну на кордоні.

"Коли справа доходить до збереження американського народу в безпеці, я ніколи, ніколи не відступлю", сказав він.

Тим часом у понеділок Пентагон заявив, що продовжить свою військову місію уздовж кордону з Мексикою до кінця вересня.

Тисячі військовослужбовців розмістили там в листопаді в межах місії, що мала закінчитися в грудні.

Її роботу продовжували вже двічі після запитів Міністерства внутрішньої безпеки.

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