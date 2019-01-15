Суд над українськими моряками: поділили на групи і закрили процес

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Лефортовський райсуд Москви почав розгляд питання про міру запобіжного заходу 24 українським морякам у закритому режимі. ФСБ просить продовжити їм арешт до 26 квітня.

На засідання з України приїхали уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та рідні моряків. За словами омбудсмена, для розгляду справи українців поділили на групи, рішення по яких ухвалюватимуть по черзі.

У листопаді російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які хотіли пройти через Керченську протоку. 24 українців, які перебували на кораблях, арештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО до Москви.

Напередодні пані Денісова повідомила, що прибула на засідання разом з родичами українців.

Журналісти з місця події кажуть, що моряки перебувають у приміщенні суду. За даними агентства УНІАН, на початку вони виступили за розгляд справи у відкритому режимі, однак суддя задовольнив клопотання ФСБ про протилежне.

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Під час засідання моряки заявили, що відмовляються давати свідчення відповідно до статті 17 Женевської конвенції.

Моряки жартують, перед засіданням вони змогли поспілкуватися з рідними.

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Напередодні уповноважена поспілкувалася з координатором адвокатів у справі моряків Миколою Полозовим.

"Мені та родичам українських військовополонених Микола Полозов розповів та підтвердив, що хлопці забезпечені усіма необхідними речами, в них є адвокатський захист, вони знають про завтрашню підтримку від рідних у суді", - повідомила пані Денісова в понеділок увечері.

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Також перед засіданням у Людмили Денісової відбулася зустріч з активістами та правозахисниками, а також родичами моряків.

"Активісти повідомили мені та родичам, що ними було зібрано більш ніж півмільйона рублів, на які військовополоненим купили одяг, їжу та речі першої необхідності", - повідомила уповноважена.

Захоплення моряків

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 українців, які знаходилися на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

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