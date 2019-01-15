У Росії арештували 12 українських моряків до кінця квітня
Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт 12-м українським морякам до кінця квітня. Таким чином, суддя задовольнив клопотання російської ФСБ.
Рішення оголосили у вівторок після розгляду клопотань у закритому режимі. Очікують, що згодом оголосять рішення стосовно інших 12-х моряків.
У листопаді російські прикордонники захопили три українські військові кораблі, які хотіли пройти через Керченську протоку. 24 українців, які перебували на кораблях, арештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО до Москви.
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Що було на засіданні?
У суді моряки відмовилися давати свідчення відповідно до статті 17 Женевської конвенції, яка стосується прав військовополонених.
Захист виступив за розгляд справи у відкритому режимі, однак суддя задовольнив клопотання ФСБ про закритий режим.
За словами української уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, адвокати українців просили суд передати розгляд клопотання про міру запобіжного заходу до Московського воєнного гарнізонного суду, адже українська сторона вважає моряків військовополоненими. Та суд у цьому відмовив.
Під час засідання затримані мали змогу поспілкуватися зі своїми рідними, які прибули з України на процес.
Пані Денісова повідомила журналістам, що Україна готова обговорювати будь-які варіанти повернення моряків додому.
Як захопили?
25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.
24-х українців, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.
Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.
На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.
Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.
Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.
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