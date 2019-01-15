Бренді, бурштиняк чи гайстер: українському коньяку запропонували назву

Копирайт изображения unitasphotography.com/Charles "Duck" Unitas

Учасники онлайн-опитування запропонували нову назву коньяку України. Це голосування проводилося на сторінці Географічні зазначення в Україні в Facebook, в ньому міг взяти участь будь-хто.

Припинення використання таких назв як "коньяк", "шампанське" або "токай" є однією з умов Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Результати голосування:

Український бренді /Бренді України - 25,6%

Бурштин/Бурштинок/Бурштиняк - 9,4%

Гайстер - 8,5%

К'янок - 7,9%

Дубовик/Дубняр - 7,2%

Брунат - 5,3%

Каннук - 4,5%

Укрньяк/Украньяк - 4,3%

Сонцедар/Сандар/Виндар - 3,3%

Бревіс - 3%

Інші варіанти не набрали 3% голосів.

Очікується, що наприкінці січня Міністерство аграрної політики та продовольства України проведе нараду з виробниками коньяку України для обговорення нової назви продукту.

На цій нараді представлять для обговорення обрані учасниками опитування назви. Проте це не означає їх автоматичного схвалення.

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