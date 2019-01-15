Копирайт изображения AFP Image caption Лорана Ґбаґбо звинувачували у злочинах проти людяності

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі визнав невинуватим в злочинах проти людства колишнього президента Кот д'Івуару Лорана Ґбаґбо.

Звинувачення проти колишнього президента висунули через хвилю насильства, що охопила Кот д'Івуар після виборів 2010 року, в результаті якої загинули три тисячі людей. Ще півмільйона були змушені залишити свої будинки.

Ґбаґбо затримали в 2011 році в президентському бункері за допомогою французьких військ і миротворців ООН, які підтримували обраного президента Алассана Уаттара, чию перемогу на виборах Ґбаґбо відмовлявся визнавати.

Лорана Ґбаґбо став першим колишнім лідером країни, який постав перед судом в Гаазі.

Суд ухвалив, що Ґбаґбо не винен, бо обвинувачення не змогло надати достатні докази, і оголосив, що Ґбаґбо повинні негайно звільнити.

Суддя Куно Тарфуссер заявив, що сторона обвинувачення не змогла продемонструвати, що виступи Ґбаґбо були наказом або закликом до насильства.

Прихильники Ґбаґбо в залі суду раділи і аплодували рішенню.

За словами деяких спостерігачів, цей вердикт може підірвати репутацію Міжнародного кримінального суду.

Марк Керстен, автор книги "Юстиція та конфлікт" (Justice in Conflict), заявив в інтерв'ю BBC, що багато людей тепер побоюються, що цей суд визнає винними лише колишніх повстанців, а звинувачені в злочинах колишні лідери країн залишаться на свободі.

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