Китай вирощує на Місяці бавовник. Планує ще й картоплю

Копирайт изображения AFP/CHONGQING UNIVERSITY Image caption Паростки бавовни на Місяці

Насіння, яке зонд місії "Чан'е-4" (Chang'e-4) доставив на Місяць, проросло, твердить Китайська національна космічна адміністрація.

Це перший випадок, коли будь-яка біологічна речовина проросла на Місяці, що розглядається як важливий крок у дослідженні космосу.

"Чан'е-4"- перша місія, яка приземлилася на зворотний бік Місяця.

3 січня апарат здійснив там посадку і розпочав аналіз місцевої геології.

Рослини вже вирощували на Міжнародній космічній станції, але ніколи на Місяці.

Вирощування рослини на Місяці має стати частиною довгострокових космічних місій, таких як політ на Марс, що займе близько двох з половиною років.

Це означатиме, що космонавти потенційно зможуть вирощувати власну їжу в космосі, а так зменшиться необхідність поповнювати запаси з Землі.

Image caption На перших зображеннях поверхня Місяця виглядала червоною, на нових фото кольорову гамму відкалібрували

Китайський апарат мав серед свого вантажу ґрунт з насінням бавовни та картоплі, дріжджі та яйця плодових мух.

Рослини були в герметичному контейнері на борту судна. Вони мають сформувати міні-біосферу - штучне, здатне себе самостійно підтримувати середовище.

У вівторок китайські державні ЗМІ повідомили, що ростки дало насіння бавовни.

Офіційне медіа правлячої Комуністичної партії "Женьмінь жибао" опублікувало у Twitter зображення пророслого насіння, сказавши, що це "виконання першого біологічного експерименту людства на Місяці".

Астроном Австралійської астрономічної обсерваторії Фред Ватсон сказав BBC, що цей успіх - "хороша новина".

"Це говорить про те, що в майбутньому може й не бути непереборних проблем для астронавтів, які намагаються вирощувати власні культури на Місяці в контрольованому середовищі".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Насіння в "Чан'е-4" почало проростати після посадки на Місяці

"Існує великий інтерес у використанні Місяця як проміжного пункту, особливо для польотів на Марс, тому що це відносно близько до Землі", - сказав пан Ватсон.

Професор Се Генксін, який розробив експеримент, заявив: "Ми заглянули у майбутнє виживання в космосі", - наводить його слова видання South China Morning Post.

"Те, що ці рослини змогли прорости в умовах низької гравітації, дозволить нам закласти фундамент для майбутнього створення космічної бази".

Він сказав, що бавовну можна буде використати для одягу, а картопля може стати джерелом їжі для космонавтів, з ріпаку можна буде виробляти мастило.

Китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що насіння було у "сплячці" з використанням "біологічних технологій" під час 20-денної подорожі від Землі до Місяця.

Воно почало проростати, тільки коли наземний центр управління послав команду на зонд, аби він почав поливати насіння.

"Сіньхуа" повідомило, що зонд зробив і відправив на Землю близько 170 фотографій поверхні Місяця.

У п'ятницю Китайська програма з дослідження Місяця (CLEP) опублікувала кілька знімків, зроблених зондом, включаючи панорамні зображення місця посадки, а також відеозапис цього.

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