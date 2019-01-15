Кім Кардаш'ян та Каньє Вест чекають на четверту дитину. Але народить не Кім

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Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян підтвердила, що вони з чоловіком, відомим репером Каньє Вестом очікують на четверту дитину. Про це вона заявила під час інтерв'ю американському телеканалу.

Кім розповіла, що пара чекає хлопчика від сурогатної матері.

На інтерв'ю були присутні її сестри Кортні й Хлоя Кардаш'ян, які, як кажуть, були шоковані тим, що Кім вирішила поділитись новиною.

Кім і Каньє вже мають трьох дітей - Норт, Сеінт і Чикаго - яким від одного до п'яти років. Чикаго також народилася від сурогатної матері.

Кім зізналася, що вже розповідала про це після того, як на Різдво трохи перебрала з алкоголем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кім і Каньє вже мають трьох дітей, серед яких син Сеінт і донька Норт

"Що ж, інформаціє вже шириться", - розповіла вона ведучому Енді Коену під час шоу Watch What Happens Live.

"Я напилася на нашій Різдвяній вечірці й розповіла деяким людям. Я не пам'ятаю, кому я сказала, тому що я ніколи не напиваюся".

Кім не розповіла, коли дитина має народитись, лиш натякнула, що "вже скоро".

У 2018 році під час шоу Keeping Up With The Kardashians вона говорила, що збільшення кількості злочинів із використанням зброї в США змусила її "сумніватись" у тому, аби мати більше дітей.

Але вона також заявила, що Каньє хотів би мати більше дітей, сказавши, що він хоче сімох.

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