Image caption На парковці біля комплексу палають автомобілі

Невідомі напали на престижний готельний комплекс DusitD2 у столиці Кенії, Найробі.

Свідки почули щонайменше два вибухи, за якими слідувала тривала стрілянина.

Сомалійське угруповання "Джамаат Аш-Шабааб" взяло на себе відповідальність за напад, але не надало жодних доказів.

Свідки кажуть, що бачили чотирьох озброєних людей, які заходили на територію комплексу.

Людей евакуюють у супроводі офіцерів поліції, деякі з них у крові.

Один з поліцейських сказав BBC: "Справи йдуть погано. Гинуть люди." Наразі немає інформації про жертв.

Поліція огородила місцевість і намагається врятувати тих, хто опинився всередині.

На автостоянці поряд палають автомобілі.

Кореспондент BBC Фердинанд Омонді повідомляє, що керівник Кенійського управління кримінальних розслідувань Джордж Кіноті перебуває на місці події, аби очолити операцію.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сили безпеки оточили територію

Жінка, що працює в сусідній будівлі, розповіла агентству Reuters: "Тільки-но я почула постріли, як побачила людей, які біжать, піднявши руки вгору, а деякі забігали до банку, аби сховатися".

Подія відбулася в районі Вестланд, де розташований готель Dusit та офіси.

П'ятизірковий готельний комплекс із закритою територією та власною службою охорони розташований на березі річки Найробі у столиці Кенії.

За останні роки в Кенії сталася низка терористичних атак, особливо в районах, близьких до кордону з Сомалі та в столиці країни.

У вересні 2013 року бойовики сомалійського угруповання "Джамаат Аш-Шабааб" увійшли до торгового центру Westgate в Найробі та почали розстрілювати покупців.

Під час 80-годинної облоги у дорогому торговому центрі загинуло 67 людей.

Через два роки угруповання вчинило найкривавіший свій напад у Кенії, застреливши майже 150 людей в університеті Гарісса.

Ісламістське угруповання "Джамаат Аш-Шабааб" воює проти уряду Сомалі, але також скоює напади по всій Східній Африці.

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