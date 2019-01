Скандал із Полуніним і ще шість історій втрати роботи через соцмережі

Копирайт изображения UK Press via Getty Images Image caption Сергій Полунін тепер не танцюватиме в "Лебединому озері" в Паризькій опері

Паризька національна опера відмовилася співпрацювати з українським танцюристом Сергієм Полуніним, який мав брати участь у постановці "Лебединого озера".

Керівниця балету Паризької опери Орелі Дюпон вирішила не запрошувати артиста через його публічні висловлювання, йдеться в заяві театру.

"Такі висловлювання не відповідають цінностям установи", - зазначено у Twitter Паризької опери.

Раніше в соцмережі артист залишив допис, який багато користувачів назвали гомофобним та сексистським.

Він також різко висловився про людей із зайвою вагою, запропонувавши давати їм копняка, щоб "підштовхнути наважитися скинути жир".

Скандальні дописи

11 січня в Instagram Полуніна з'явився пост, де артист зазначив, що "не має поваги до ледарів".

"Почніть займатися! Хтось бачив жирних левів та левиць? Це не корисно, це некрасиво, це ледарство. Досить жерти!" - зазначив артист.

Після хвилі обурених коментарів Полунін видалив цей допис.

Одна з головних артисток балету французької опери, аргентинка Людмила Пальєро встигла зазначити: "Не можна набирати й зайвого фунту ваги, а то пан Полунін буде невдоволений! Ганьба йому!"

Копирайт изображения Getty Images / J/P HRO Gala Image caption За свою репутацію Сергій Полунін здобув прізвиська "Поганий хлопець" та "Джеймс Дін балету"

Наприкінці грудня артист залишив в Instagram інший скандальний пост.

Звертаючись до артистів балету, Полунін зокрема зазначив: "Чоловік має бути чоловіком на сцені, вже є балерина, не має бути двох". Він також написав що "жінки у світі зараз намагаються стати на роль чоловіка".

Головний танцюрист балету Адріен Куве відреагував у Twitter: "Просто неможливо, що Паризька опера запрошує такого типа у 2019 році в Париж. Наша компанія вірна цінностям поваги та толерантності! Цьому чоловіку нічого робити поряд з нами."

З лютого 29-річний Сергій Полунін мав танцювати в Парижі у виставі "Лебедине озеро".

Після повідомлень про його звільнення з Паризької опери танцюрист перепостив допис в Instagram про те, що потрібно залишатися вірним собі, навіть коли настають складні часи.

Татуювання з Путіним і російське громадянство

Сергій Полунін здобув прізвисько "поганий хлопець" та "Джеймс Дін балету" через свою репутацію.

Останнім часом він став відомий своїми скандальними постами в соцмережі, які пише російською та англійською мовами. В Instagram він не приховує своє захоплення Володимиром Путіним, якого він називав "ангелом", "хорошою людиною, сповненою світла та любові" і зазначав, що "в деяких частинах світу ЗМІ ставляться до нього несправедливо".

Наприкінці листопада артист виклав фото із татуюванням зображення Путіна у себе на грудях.

За кілька днів після цього Полунін оголосив, що отримав російське громадянство, виклавши фотографію свого нового паспорта і зазначивши, що "радий стати росіянином". Пізніше артист видалив цей допис.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я бачу світло, коли дивлюся на нього", - писав Полунін про Путіна на своїй сторінці в Instagram

Наприкінці грудня Полунін написав допис про події Євромайдану, в якому висловив підтримку бійцям "Беркуту".

Полунін також висловлював підтримку президенту США Дональду Трампу, називавши його "люблячим батьком з великим серцем".

Сергій Полунін народився в Херсоні, але жив і танцював переважно за кордоном. У 19 років він став наймолодшим в історії прем'єром лондонського Королівського балету, але у 2012-му шокував театральну спільноту, раптово залишивши театр.

Копирайт изображения PA Image caption Сергій Полунін (зліва) на відкритті виставки Королівського балету в Манчестері, Велика Британія, у 2010 році

Після цього Полунін став танцювати на сцені Московського музичного театру імені Станіславського та Немировича-Данченка і одночасно став постійним запрошеним солістом Новосибірського театру опери та балету. У 2016 році він став запрошеним солістом Баварського державного балету в Мюнхені.

У 2014 році танцюрист здобув популярність, записавши із режисером Девідом Лашапелєм відео танцю на пісню Take Me to Church. Тільки на офіційному Youtube-каналі режисера це відео зібрало понад 26 млн переглядів.

В останні кілька років Полунін знявся у голлівудських фільмах "Червоний горобець" та "Вбивство у Східному експресі".

Невдалі жарти та сексистські коментарі: кого ще звільнили через соцмережі

Дописи в соцмережах або некоректна поведінка не вперше коштують комусь роботи.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Комік Кевін Гарт втратив шанс вести церемонію "Оскар" через гомофобські висловлювання

Цього року церемонія "Оскар" залишилася без ведучого після того, як через скандал відмовився вести церемонію комік Кевін Гарт.

Спочатку його затвердили на роль ведучого, пізніше у соцмережах спалахнув скандал через гомофобські твіти, які він написав близько десяти років тому. Почали лунати заклики до Американської кіноакадемії відмовитися від кандидатури Гарта.

Комік вибачився за жарти про геїв в минулому і сам вирішив не вести церемонію.

Копирайт изображения Getty Images

У вересні минулого року поліцейський Шон Боствік у Детройті запостив перед зміною своє селфі у Snapchat з підписом: "Ще одна ніч, щоб пасти цих тварин у зоопарку".

За расизм поліцейського негайно усунули від роботи, а за два дні звільнили.

"Ми очікуємо високого рівня професіоналізму, коли служимо людям", - заявив очільник відділку, який розповів, що після "шокуючого" посту поліцейського отримав чимало дзвінків від інших правоохоронців, міських чиновників та представників громади.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через один твіт замість Ітір Есен (у центрі) на конкурс "Міс Всесвіт" поїхала Аслі Сумен (зліва)

У вересні 2017 році переможниця конкурсу "Міс Туреччина"втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один з її минулих твітів.

18-річна Ітір Есен написала пост, присвячений спробі перевороту в країні. У ньому вона порівняла свою менструацію із кров'ю, пролитою під час тих подій, коли загинули 250 людей.

"Цього ранку в мене місячні - на відзнаку дня жертв 15 липня. Я відзначаю цей день кровотечею, яка репрезентує кров наших жертв".

Організатори конкурсу назвали це "неприйнятним" і підтвердили своє рішення дискваліфікувати учасницю за кілька годин після її перемоги.

Пані Есен у відповідь заявила, що її пост не був політичним, але корону це їй не зберегло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Речниця сенатора розкритикувала те, як виглядали та поводилися доньки Барака Обами на церемонії, присвяченій Дню подяки

У 2014 році співробітниці прес-служби американського сенатора Стівена Фінчера Елізабет Лотен не сподобалися короткі спідниці та вирази обличчя доньок Барака Обами Саші та Малії на традиційній церемонії в Білому домі, присвяченій Дню подяки.

Своє обурення вона висловила на своїй сторінці на Facebook: "Я розумію, що у вас цей жахливий перехідний вік, але ви частина родини президента, тож намагайтеся поводитися пристойно. Вдягайтеся відповідно до випадку, а не так, нібито ви в барі. І звісно, не кривляйтеся на публічних заходах".

Під тиском критики пані Лотен прибрала пост із соцмережі, вибачилася, а згодом звільнилася. У своєму вибаченні пані Лотен визнала, що надто поспішила засудити дівчат і її коментарі були образливими і непродуманими.

Копирайт изображения Getty Image caption Інколи перед польотом не варто нашвидкоруч щось постити в соцмережі

У 2013 році піар-директорка інтернет-компанії IAC Жюстін Сакко втратила роботу через расистський пост у Facebook.

Сідаючи в літак до Кейптауна, вона написала у Twiiter: "Лечу до Африки. Сподіваюся, не заражуся СНІДом. Жартую. Я ж біла!"

Поки жінка летіла, її допис потрапив в топ трендів у Twitter. Приземлившись, серед навали повідомлень та електронних листів вона знайшла і повідомлення про своє звільнення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Цунамі, спричинене землетрусом у 2011 році в Японії, змило цілі міста і забрало тисячі життів

У 2011 році комік Гілберт Готтфрід був звільнений після того, як запостив у Twitter низку жартів про спустошливе цунамі в Японії.

Зокрема він написав: "Японці справді прогресивні. Вони не ходять на пляж. Пляжі самі до них приходять".

Ще в одному серед дванадцяти постів про цунамі йшлося: "Говорив зі своїм агентом з нерухомості. Спитав чи є в тому районі школа. Вона сказала: "Зараз ні, але почекайте".

Його роботодавець, страхова компанія Alfac, що отримує 75% прибутку з Японії, гумор не оцінив, і комік втратив посаду рекламного голосу компанії.

