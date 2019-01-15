Gillette зняла рекламу про #MeToo. Соцмережі обурилися

Копирайт изображения Gillette

Реклама Gillette, в якій ідеться про булінг, рух #MeToo та токсичну маскулінність розділила думки в інтернеті.

Короткометражний фільм бритвеної компанії під назвою "Вір", грає зі знаменитим слоганом "Найкраще, що може мати чоловік", який змінили на "Найкраще, ким може стати чоловік".

Компанія хоче, щоб чоловіки закликали одне одного до "відповідальності".

Деякі з них привітали оголошення, яке має на меті оновити 30-річний слоган компанії, але інші кажуть, що Gillette для них тепер "мертвий".

За 48 годин рекламний ролик переглянули понад 2 мільйони разів на YouTube .

Зараз ролик має 23 тисячі вподобань та 214 тисяч негативних відміток, і їх кількість постійно збільшується.

Копирайт изображения Gillette Image caption Такі люди, як британський журналіст Пірс Морган, заявили, що будуть бойкотувати продукцію Gillette через послання, закладене у новій рекламі

У рекламі компанія запитує: "Чи це найкраще, що може отримати чоловік?" перед тим, як показати кадри знущань, сексуальних домагань, сексистської та агресивної чоловічої поведінки.

Потім вони показують приклади кращої поведінки - наприклад, коли чоловіки запобігають таким вчинкам, що відбуваються публічно.

Копирайт изображения Gillette Image caption У рекламному ролику один чоловік зупиняє іншого, який думав чіплятися до жінки на вулиці

Коментарі до відео в основному негативні, глядачі кажуть, що ніколи більше не будуть купувати продукти Gillette та що реклама є "феміністичною пропагандою".

"Менш ніж за дві хвилини вам вдалося відштовхнути вашу найбільшу групу покупців. Добре зроблено", - написав один сердитий глядач.

Багато користувачів Twitter також розчаровані новою кампанією Gillette.

Пропустити Twitter допис , автор: @ary31574363 I’ve been shaving since I was 12, since the beginning I used Gillette because that’s what my father used, now I will never use it again, and neither will my father, collectively been your customers for 50+ years never again #BoycottGillette #Gillette — Ary (@ary31574363) 15 січня 2019 р.

"Я голюся відтоді, як мені виповнилося 12. Від самого початку я користувався Gillette - тому що це те, чим користувався мій батько. Тепер я ніколи не використовуватиму Gillette, так само як і мій батько. На двох ми були вашими покупцями понад 50 років".

Пропустити Twitter допис , автор: @MongoAggression @Gillette has made it clear they do not want the business of masculine men.



I will grant their wish.



I have used #Gillette razors since they sent me a free sample on my 18th birthday, and will no longer buy any of their products. — Rule The Wasteland (@MongoAggression) 14 січня 2019 р.

"Gillette чітко дали зрозуміти, що не хочуть займатися бізнесом для маскулинних чоловіків. Я втілю їхнє побажання в життя. Я використовував леза Gillette відтоді, як вони надіслали мені безкоштовний зразок на мій 18-й день народження, але більше ніколи не купуватиму їхніх продуктів".

Були також заклики до Gillette, який належить Procter & Gamble, розмістити відео з вибаченнями.

Але бренд вважає, що нова реклама узгоджується з його гаслом і каже, що вірить у "кращих у чоловіків".

"Закликавши один одного до відповідальності, прибравши виправдання поганої поведінки і підтримавши нове покоління у роботі над "кращими собою", ми можемо наблизити позитивні зміни, які будуть відчутними протягом багатьох наступних років", - говорить президент компанії Гарі Кумб.

Режисером рекламного ролика став Кім Геріх з британського агенства Somesuch, який у 2015 році вже зняв рекламну кампанію для Sport England під назвою "Дівчина може".

Копирайт изображения Gillette Image caption Реклама спонукає чоловіків діяти з більшою повагою та бути позитивним прикладом для хлопчиків

Gillette співпрацює з проектом Building A Better Man, спрямованим на зниження насильницької поведінки чоловіків, і "Клубом хлопчиків і дівчаток" Америки, який допомагає молодим чоловікам розвивати кращі соціальні та комунікативні навички.

Компанія також буде жертвувати по 1 млн доларів на рік протягом наступних трьох років для благодійних організацій США, що спрямовані на підтримку чоловіків.

Але поряд з негативною реакцією на нове послання бренду, його також хвалять за спробу приєднатися до дискусії про те, що означає бути сучасним чоловіком.

Пропустити Twitter допис , автор: @ematisa The #Gillette ad clearly calls out sexual harassment and bullying, and says "Some men are already doing fine."



Yet tons of men are still going to take it as an attack on "normal male behaviour," and will interpret it as "painting ALL men with a wide brush." Priceless. — Ethan Matisa (@ematisa) 14 січня 2019 р.

"Реклама Gilletteзасуджує сексуальні домагання і буллінг, а також наголошує: "Частина чоловіків вже зараз все роблять правильно". Але все одно є купа чоловіків, які досі готові сприймати це як напад на "нормальну чоловічу поведінку" і розцінюють рекламу як бажання підстригти всіх під одну гребінку. Безцінно".

"Дякую, Gillette, що використали шанс прив'язати свій слоган до чогось важливого і справжнього. Ця дискусія має відбутися. Чому ж є так багато скарг на цю рекламу, коли вона демонструє хорошу і погану сторону маскулинності?"

"Ми знали, що ідея приєднатися до діалогу про "Сучасну Мужність" означатиме зміну того, як ми думаємо і зображуємо людей на кожному кроці", - додає Гарі Кумб.

"Gillette буде діяти негайно та перегляне весь свій контент на предмет визначених стандартів, щоб забезпечити повне відображення ідеалів Поваги, Відповідальності та Рольового Моделювання в оголошеннях, які ми публікуємо, зображення, які ми розміщуємо в соціальних мережах, в словах, які ми вживаємо".

"Для нас рішення публічно заявити про наші переконання та одночасно відзначити чоловіків, які роблять все правильно, було легким вибором, який несе зміни".

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