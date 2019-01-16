Дональд Туск пропонує Великій Британії залишитися в ЄС

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Президент Європейської Ради Дональд Туск висловив думку про те, що Велика Британія повинна залишитися в ЄС після того, як британський парламент відхили угоду прем'єр-міністра про брекзит.

"Якщо угода неможлива, і ніхто не хоче її укладати, то хто нарешті наважиться сказати в голос про єдине позитивне рішення?", - написав він.

Напередодні проти угоди, згідно з якою Велика Британія мала вийти зі складу ЄС 29 березня, проголосували 432 депутати, за - тільки 202.

Поразка уряду з відривом у 230 голосів не має прецедентів в історії британського парламенту. Проти проголосували навіть 118 членів Консервативної партії, до якої належить сама прем'єр-міністр Тереза Мей.

Це дає привід ще більше сумніватися у Брекзиті, в той самий час як лідер опозиції Джеремі Корбін поставив питання про недовіру уряду Терези Мей.

Окрім Дональда Туска, багато європейських політиків вже відреагували на голосування. Ось головні цитати:

Європейський Союз

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер попередив Велику Британію, що час на те, щоб домовитися, спливає.

"Я закликаю Сполучене Королівство якомога швидше прояснити свої наміри. Час майже закінчився", - сказав він незабаром після оголошення результату.

Копирайт изображения AFP Image caption Жан-Клод Юнкер сказав, що шанси на "безладний Brexit" зросли

"Ризик безладного виведення Сполученого Королівства збільшився з голосуванням цього вечора", - додав він.

Мішель Барньє, який з боку ЄС відповідає за переговори щодо Брекзиту, заявив, що Велика Британія повинна визначитися щодо свого підходу.

"Тепер британському урядові потрібно повідомити, яким буде наступний етап", - сказав він.

Ірландія

У короткій заяві ірландський уряд повідомив, що посилить підготовку до виходу Великої Британії без угоди.

"На жаль, результат голосування сьогодні ввечері збільшує ризик безладного Брекзиту", - йдеться у зверненні.

"Отже, уряд продовжить інтенсифікувати підготовку до такого результату".

Німеччина

Міністр фінансів Німеччини і віце-канцлер Олаф Шольц повідомив, що вівторок є "гірким днем для Європи".

"Ми добре підготовлені, але жорсткий Брекзит буде найменш привабливим вибором для ЄС і (Великої Британії)", - сказав він.

Лідер правлячого Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер повторила цю точку зору.

"Жорсткий Брекзит буде найгіршим з усіх варіантів", - сказала вона.

Франція

"Тиск в основному на них", - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Він попередив, що перехідний період є дуже важливим, оскільки Брекзит без затвердженої угоди може завдати багато шкоди.

"Нам доведеться домовитися про перехідний період з ними, тому що британці більше не можуть собі дозволити не мати літаків, які б злітали або приземлялися вдома", - сказав він.

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