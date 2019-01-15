В Індії побили жінку, що увійшла в заборонений храм і збурила протести

Image caption 39-річна Канака Дурга - перша жінка, якій вдалося увійти до храму Сабірмала в штаті Керала

Жінка, яка на початку січня увійшла до індуїстського храму, розповіла, що її побили.

39-річна Канака Дурга переховувалася з 2 січня, коли разом з 40-річною Бінду Амміні увійшла до храму Сабірмала в штаті Керала.

Традиційно вхід до цього храму був закритий для жінок віку, коли в них є менструація, тобто від 10 до 50 років.

У вересні минулого року Верховний суд Індії скасував цю заборону, але протестувальники, що захищали традиційний уклад, все одно не давали жінкам можливості потрапити в будівлю храму.

Канака Дурга розповіла поліції, що після тривалого переховування повернулася додому, але там її побила її ж власна свекруха. Наразі жінка перебуває в лікарні.

Друзі постраждалої кажуть, що її сім'я не підтримує її рішення увійти до храму Сабірмала. Члени родини вважають, що своїм вчинком вона образила зокрема й їхні почуття.

"Вони не хотіли, щоб вона поверталася додому, бо вірять, що вона заплямувала їхнє ім'я. Її оточення теж сприйняло вхід до храму негативно", - розповів Прасад Аморе.

Копирайт изображения Reuters Image caption Жінки у супроводі поліцейських намагалися увійти в храм ще в грудні, проте тоді їм завадили протестувальники

Офіцер місцевої поліції розповів агентству AFP, що постраждала вже написала заяву на свою свекруху, яка, за словами жінки, побила її дерев'яною палицею".

Наскільки серйозними є травми, правоохоронці не повідомляють.

"Історична подія"

Канака Дурга і Бінду Амміні увійшли до храму на початку січня перед світанком. Вони намагалися зробити ще 24 грудня, але тоді їм завадили протестувальники.

Представники храму тоді оголосили, що своїм вчинком жінки його "осквернили". Будівлю закрили на годину, аби провести там "ритуали очищення".

У керівництві штату Керала подію назвали історичною. Місцева влада підтримує вердикт суду, що дозволяє жінкам входити до храму.

Більшість індуїстських храмів дозволяють вхід жінкам, якщо у них в цей час немає менструації, але Сабарімала - один з тих, двері якого закриті для жінок широкої вікової категорії.

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