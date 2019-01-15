"Занадто дружній". Іспанці протестують проти нової скульптури диявола
Скульптура диявола, яку планують встановити в іспанському місті Сеговія, обурила частину місцевого населення. Критики вважають, що в сатани занадто дружній вираз обличчя.
Бронзову статую вирішили встановити, аби віддати шану легенді, за якою місцевий акведук був збудований дияволом. Скульптура зображує його з посмішкою на обличчі в момент, коли він робить селфі.
Місцевий суд вже наказав припинити роботу зі встановлення статуї, поки не буде вирішено, чи не ображає вона релігійних почуттів християн.
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Петицію проти встановлення скульптури підписали вже близько 5 400 людей. Це приблизно 10% населення міста.
У зверненні йдеться, що оскільки диявол зображений "веселим" і з телефоном в руках, це підносить і возвеличує зло, а отже, ображає католиків.
На думку авторів петиції, сатана має відштовхувати і викликати презирство, а не виглядати добродушним створінням, яке нікому не бажає зла.
Автор скульптури Хосе Антоніо Абелла, каже, що здивований такою реакцією публіки.
"Я нічого не розумію, - заявив він у розмові з журналістами іспанського видання El Pais. - Я лише хотів створити щось для власного міста - в обмін на те, що воно дало мені".
Член міської ради Сеговії Клаудія де Сантос назвала кампанію проти скульптури несправедливою і пообіцяла зробити все, аби її все ж встановили.
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