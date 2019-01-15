"Занадто дружній". Іспанці протестують проти нової скульптури диявола

Копирайт изображения City of Segovia

Скульптура диявола, яку планують встановити в іспанському місті Сеговія, обурила частину місцевого населення. Критики вважають, що в сатани занадто дружній вираз обличчя.

Бронзову статую вирішили встановити, аби віддати шану легенді, за якою місцевий акведук був збудований дияволом. Скульптура зображує його з посмішкою на обличчі в момент, коли він робить селфі.

Місцевий суд вже наказав припинити роботу зі встановлення статуї, поки не буде вирішено, чи не ображає вона релігійних почуттів християн.

Петицію проти встановлення скульптури підписали вже близько 5 400 людей. Це приблизно 10% населення міста.

У зверненні йдеться, що оскільки диявол зображений "веселим" і з телефоном в руках, це підносить і возвеличує зло, а отже, ображає католиків.

Копирайт изображения City of Segovia

На думку авторів петиції, сатана має відштовхувати і викликати презирство, а не виглядати добродушним створінням, яке нікому не бажає зла.

Автор скульптури Хосе Антоніо Абелла, каже, що здивований такою реакцією публіки.

"Я нічого не розумію, - заявив він у розмові з журналістами іспанського видання El Pais. - Я лише хотів створити щось для власного міста - в обмін на те, що воно дало мені".

Член міської ради Сеговії Клаудія де Сантос назвала кампанію проти скульптури несправедливою і пообіцяла зробити все, аби її все ж встановили.

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